Oh My Business, un equipo experto en la gestión operativa para mejorar restaurantes y eventos

En medio de un mercado caracterizado por los cambios constantes, los negocios gastronómicos se ven en la necesidad de implementar estrategias para reinventarse y adaptarse con éxito a cualquier situación.

Uno de los aspectos más importantes a considerar es la gestión operativa. La ausencia de un departamento específico para estas funciones pudiera generar perjuicios para los negocios, obstaculizando su éxito. Con el objetivo de llevar a sus clientes al siguiente nivel, la empresa Oh My Business funciona como un departamento de operaciones que se integra a la estructura del cliente consiguiendo un día a día alineado entra la propia gestión y los objetivos del negocio.

La operatividad de restaurantes En vista de que el equipo de Oh My Business tiene una larga trayectoria en el sector (sus integrantes suman más de 10 años de experiencia), sus profesionales son conscientes de que cada negocio o proyecto tiene una necesidad específica que debe ser atendida. En el caso de los restaurantes, el concepto gastronómico y de coctelería es uno de los aspectos que se trabajan, desde la renovación completa de la carta hasta escoger la mejor forma de presentarla.

Para las agencias de eventos y comunicaciones, Oh My Business ofrece el servicio de la gestión operativa total del evento, sea presencial o virtual y con capacidades superiores a los 1.500 asistentes. En la misma línea, la empresa se encarga de cuidar todos los detalles para el éxito del evento mediante la coordinación de las necesidades referentes al mobiliario, la maquinaria y el menaje.

Otro de los servicios que ofrecen los especialistas en la gestión operativa para restaurantes y eventos es la selección del staff, que incluye a jefes de cocina, camareros, azafatas, bartenders y maîtres. Bajo un proceso riguroso, el equipo se encarga de coordinar y formar a las personas idóneas para cubrir las distintas actividades, contribuyendo con el éxito del evento.

Distinguir a los clientes de su competencia Los profesionales de Oh My Business son conscientes de que una de las prioridades de cualquier negocio es buscar nuevas líneas de expansión, por lo que brindan un servicio específico para desarrollarlo. En cambio, si los propietarios tienen la noción de que algo no está funcionando, pueden solicitar una consultoría para determinar qué acciones son oportunas para salir del estancamiento.

Para lograrlo, la empresa realiza un diagnóstico del negocio, con el objetivo de diseñar un plan estratégico personalizado, que puede ser ejecutado directamente o ser delegado a Oh My Business. La ventaja del plan personalizado es que está elaborado completamente con base en las conclusiones que arroja el diagnóstico.

El servicio de gestión operativa para restaurantes y empresas de eventos que ofrece Oh My Business está recomendado tanto para una asesoría continua como una esporádica. Para determinar la mejor opción, los clientes pueden solicitar una sesión gratuita de 45 minutos y así establecer unos primeros focos del problema que el cliente necesita resolver. El propósito de Oh My Business es ayudar a todos los negocios a mejorar, crecer y expandirse.