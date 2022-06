Todo lo que se debe saber sobre el detergente ecológico y cómo contribuye con el planeta, por OceanEcoFuerte Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

En la vida cotidiana, se hace cada vez más necesario el uso de productos ecosostenibles como el detergente ecológico, debido al inminente cambio climático global, la alta presencia de plásticos de un solo uso en el agua, el derretimiento de los polos y el deterioro del paisaje y la naturaleza.

Estos productos, ofrecidos por tiendas especializadas como OceanEcoFuerte, restringen todo tipo de agentes nocivos y químicos en sus fórmulas para limpiar y proveer múltiples beneficios en el proceso que preservan la prenda u objeto limpio con la finalidad de aumentar su vida útil sin necesidad de gastar de más.

¿Qué es el detergente ecológico y por qué está en tendencia? Se considera detergente ecológico a aquel producto de limpieza que integra una cadena lineal de hidrocarburos que se degrada fácil y rápidamente al entrar en contacto con los microorganismos presentes en el ambiente. Por esa razón no generan ningún tipo de agentes contaminantes a la atmósfera ni al agua.

Los detergentes eco, como los comercializados por OceanEcoFuerte, incluyen en su fórmula, plantas y minerales que han mostrado una efectividad para limpiar superior a la de los detergentes convencionales e industrializados. A lo anterior, se suman sus propiedades de conservación, ya que al ser de origen natural dejan las superficies suaves, reduciendo el coste que supone utilizar varios productos de limpieza al mismo tiempo.

Los detergentes orgánicos tienen una fecha de caducidad más amplia con respecto a sus pares tradicionales, y pueden ser almacenados durante un tiempo considerable sin miedo a que pierdan sus propiedades. Los mismos se usan con menor cantidad de producto para limpiar, lo cual permite que no se malgaste nada y se aproveche toda la fórmula.

¿Cómo contribuyen los detergentes ecológicos al cuidado del planeta? La contribución de los detergentes eco al planeta está conectada con su proceso de fabricación, que comienza con la integración de ingredientes naturales que contienen surfactantes, componentes que se degradan en cortos periodos de tiempo sin la necesidad de la intervención humana, es decir, se descomponen de forma natural.

OceanEcoFuerte dispone de detergentes ecológicos en diversas presentaciones a precios competitivos. En su catálogo se encuentran variedades antimanchas, limpiadores multiusos, detergentes de color e incluso, percarbonato de sodio.

Cada vez se evidencian más casos de personas alérgicas a ciertos productos de limpieza que generan afecciones que han llegado a ser graves. Una solución acertada es cambiar dichos productos por detergentes ecológicos, ya que estos son menos peligrosos para la piel, ojos y vías respiratorias.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.