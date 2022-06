¿Qué es la cistitis recurrente?, por Urocran Emprendedores de Hoy

Los padecimientos en el aparato urinario como la cistitis recurrente han acarreado un importante incremento de las visitas a urólogos y profesionales de la salud, ya que este tipo de problemas relacionados con un funcionamiento de la orina adecuado deterioran la calidad de vida de las personas y aumentan con el paso de los años, lo que indica que nadie está exento de padecerlos.

Entre los tratamientos coadyuvantes para aliviar todas las formas de cistitis, ha ganado notoriedad Urocran, una novedosa y revolucionaria fórmula que complementa y potencia la eficacia de los antibióticos para erradicar la afección de raíz.

Cistitis recurrente: ¿en qué consiste? Se entiende por cistitis recurrente a una infección que tiene lugar en la vejiga de forma reiterada en lapsos mínimos de tres veces en un mismo año. Esta molestia de las vías urinarias se caracteriza por ser repetitiva y generar dolor y ardor al orinar, además de causar orina oscura con fuerte olor y presencia de sangre en la misma.

El origen de la cistitis recurrente es la bacteria Escherichia coli (E. coli), microorganismo que ingresa a la uretra y pasa a la vejiga propiciando una infección que puede llegar hasta los riñones. Se estima que hasta un 50 % de mujeres sanas y jóvenes que han padecido alguna vez de cistitis vuelven a infectarse en un periodo no mayor a 6 meses. También es común que ocurra en hombres, sobre todo en aquellos que no vacían por completo su vejiga al orinar.

¿Cómo tratar la cistitis recurrente de manera efectiva? Para tratar la cistitis recurrente de forma efectiva se requiere ir a la causa del problema, es decir, la bacteria E. coli. Aunque el primer paso es utilizar antibióticos, la bacteria se esconde en las células hasta que estos productos abandonan el cuerpo y vuelve a colonizar el organismo aumentando su alcance. Por ello es imprescindible utilizar tratamientos coadyuvantes como Urocran que atrapa la bacteria mediante el principio de atracción y la expulsa a través de la orina.

Existen muchas personas con cistitis crónica que llevan años utilizando diversos tratamientos y no evidencian ninguna mejoría hasta que usan Urocran. El mismo contiene ingredientes como D-Manosa, sustancia de origen natural que bloquea el desarrollo de las bacterias en el tracto urinario e impide su paso hacia las paredes de la vejiga, evitando la inflamación sin crear resistencia en las bacterias. Otros componentes con múltiples propiedades para erradicar la cistitis recurrente presentes en la fórmula de Urocran son las proantocianidinas (PAC), un tipo de polisacáridos que inhiben la actividad de la bacteria reduciendo su impacto notoriamente. Entre tanto, los probióticos, también presentes en este tratamiento, optimizan la microbiota intestinal y generan bienestar.

En España, Urocran es referente en tratamientos coadyuvantes para tratar la cistitis recurrente y la prostatitis bacteriana. Su efectividad ha sido comprobada científicamente y ha propiciado que sea la fórmula preferida por muchas personas y el tratamiento cistitis ideal.



