El aumento del precio de las viviendas, por Pedro Torres 10x Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Tras haber superado la crisis del coronavirus, el precio de las viviendas atraviesa un momento de escalada. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) ,durante 2021 se ha registrado un alza del 3,7 % de media. A su vez, las previsiones de distintos especialistas indican que en 2022 esta tendencia se está repitiendo. En total, el aumento de este año se ubicaría entre el 3 y el 10 %.

En este contexto, la inmobiliaria Pedro Torres 10x es una de las mejores opciones para quienes busquen apoyo para vender su propiedad en Alicante. La empresa emplea las herramientas más modernas disponibles en el sector inmobiliario y un método dinámico que aumenta la visibilidad de las viviendas que se encuentran en venta.

La demanda de inmuebles se disparó tras la pandemia Hoy en día, el mercado inmobiliario español está en un momento en el que la demanda supera la oferta, por lo que es un buen momento para vender una propiedad a buen precio. Esto se debe a que muchos inversores buscan refugio en las propiedades por la volatilidad de otros mercados que han sido afectados por la guerra en Ucrania. Por otra parte, las condiciones de financiación que ofrecen los bancos a la hora de conceder créditos hipotecarios alientan esta tendencia.

Asimismo, se prevé un incremento del 4 % en el precio de los inmuebles para 2022. Sin embargo, este podría ser el último año con este ritmo de crecimiento en el precio de las viviendas. Distintos especialistas estiman que este repunte se frenará a medida que se amplíe la oferta de viviendas. Además, se espera que pronto cese la tensión existente en el abastecimiento de materias primas para el sector de la construcción.

Aumenta la vivienda propicia para el teletrabajo Si bien todos los tipos de vivienda han registrado un aumento tanto en la demanda como en el precio, las viviendas unifamiliares en particular son las más buscadas en la actualidad. En este sentido, las propiedades unifamiliares, con luz natural, espacios abiertos y acceso a zonas verdes son las más requeridas porque resultan ideales para las personas que han pasado a trabajar bajo la modalidad de teletrabajo.

En cuanto a las zonas geográficas, todas han experimentado un incremento de la demanda, incluso Galicia y Murcia, que tradicionalmente no han figurado en las preferencias de los compradores. En el futuro próximo se prevé una estabilización de los precios en toda España salvo en las grandes ciudades, donde la lógica es diferente.

En un contexto de aumento del precio de las viviendas, los servicios de la inmobiliaria Pedro Torres 10x son una de las mejores opciones para poder vender una propiedad de forma eficiente y rápida.



