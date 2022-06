Atelier de Bodas desfila en Afrodita II ‘El guardián de la moda’, un desfile benéfico con los diseñadores nupciales valencianos más destacados Emprendedores de Hoy

jueves, 30 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Los desfiles de moda son los eventos propicios para que los expertos en el mundo del diseño muestren sus creaciones a diferentes marcas, a la prensa y al público en general. No obstante, hoy en día, también pueden tener fines benéficos.

Este es el caso del Afrodita II ‘El guardián de la moda’, un show que se llevó a cabo el pasado 5 de junio en la Terraza Umbracle, y en el que participaron 9 destacados diseñadores valencianos.

Entre ellos, la firma Atelier de Bodas, quienes mostraron sus últimos diseños a más de 500 espectadores que acudieron a la cita para apoyar a la noble causa de recaudar fondos para la asociación sin fines de lucro Banco de Alimentos de Valencia, la cual se enfoca en ayudar a cubrir sus necesidades a las personas que se encuentran en precariedad.

Todos los detalles sobre el evento que reunió a cotizados diseñadores valencianos El desfile de moda Afrodita II ‘El guardián de la moda’ ha sido catalogado como todo un éxito por los encargados y los asistentes. Atelier de Bodas, Francis Montesinos, Brotoco Atelier, Higinio Mateu, Ao Concept, La perfecta Julieta, Pepe Prieto, Savana y Lina Lavin fueron los 9 diseñadores valencianos de gran reputación que tuvieron la oportunidad de deleitar a los presentes con singulares diseños y complementos de moda.

Durante el desfile, que se llevó a cabo en horas de la tarde de un espléndido y acalorado domingo, predominó el glamour, el estilo, la magia, la creatividad, el color y la música. Tanto así que el público no podía dejar de aplaudir a las modelos que tuvieron el honor de lucir cada una de las cotizadas prendas.

La organización encargada del desfile aseguró que el objetivo del evento fue alcanzado, ya que lo que se buscaba era dejar huella en los asistentes y hacer que vivieran una experiencia única en la que el diseño, la estética y el mar se fusionaran con un perfecto equilibrio.

Una de las grandes satisfacciones de los que hicieron vida en el evento benéfico Afrodita II ‘El guardián de la moda’ fue poder contribuir a que el Banco de Alimentos de Valencia siga apoyando a los ciudadanos más necesitados.

Desfile a cargo de la firma Atelier de Bodas Después de que los espectadores vivieran un rato visualizando los diferentes diseños de moda bajo un ambiente inigualable, llegó el momento del cierre de desfile que estuvo a cargo de la firma Atelier de Bodas, la cual mostró sus prendas más emblemáticas de la última colección.

La mencionada firma mostró los trajes para novias y novios más demandados. Eso fue una oportunidad para que el público pudiera actualizarse en todo lo relacionado con la tendencia para bodas en este 2022.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.