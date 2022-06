RobynGoods, la gran apuesta mundial de ayuda social a través del comercio electrónico Emprendedores de Hoy

RobynGoods pone a disposición de los usuarios el 75 % de su beneficio para que lo destinen a la obra social que les identifique.

La solidaridad como objetivo ya es posible gracias a la puesta en marcha de RobynGoods, la única plataforma de comercio electrónico del mundo con un enfoque diferente: la solidaridad como bandera. Una e-commerce con todo tipo de productos, que incentiva a que los usuarios se impliquen con la ayuda social dirigida a organizaciones que lo necesitan. Esta compañía online dona el 75 % de su beneficio a miles de causas sociales. RobynGoods acoge desde proyectos pequeños a las organizaciones más grandes. A través de esta plataforma, el apoyo solidario de los usuarios llega a las obras sociales que les identifican.

Esta empresa establece en el mercado otra forma de comprar, distinta a las fórmulas convencionales. RobynGoods hace realidad una utopía: la solidaridad es posible a través del comercio electrónico, donde la compra facilita que miles de proyectos prosperen. Con RobynGoods ayudar resulta muy fácil, ya que en la plataforma todo se ha diseñado con la finalidad de ayudar. Así, desde el anonimato, las personas de todo el planeta contribuyen conscientemente a impulsar iniciativas solidarias, aquellas que las personas decidan.

En RobynGoods, los usuarios siempre donan con cada una de sus compras. Esta es su señal de identidad, lo que la hace distinta en comparativa con otras tiendas online. “La experiencia de compra del cliente se trata con el máximo cariño”, resaltan los responsables de la compañía. Los directivos apuntan a que cualquiera de sus productos deriva en el beneficio directo a una causa social. Además, los precios competitivos y transacciones transparentes, confieren a RobynGoods un carácter innovador y revolucionario.

Cuando se adquiere cualquier producto en la plataforma RobynGoods lleva aparejo el empuje de una acción social concreta. La solidaridad refleja la empatía, la sensibilidad, justicia y la amistad que desarrollan las personas por los colectivos menos favorecidos, ayudándoles a sobrellevar condiciones a veces muy adversas y desfavorables.

Los responsables de la empresa enfatizan en que el espíritu con el que nace es el compromiso social. Con la interactuación con la plataforma, cada persona se convierte en un héroe, porque para serlo no necesitan superpoderes, solo aspirar a convertirse en el Robin Hood del siglo XXI. RobynGoods recupera el espíritu de defensa de los más débiles. “Solo por un momento imaginemos que, a través de las compras online, solucionásemos los problemas del mundo. No tienes que soñarlo, ya existe y es RobynGoods”, han pronunciado.

La esencia de RobynGoods El proyecto tiene historia. Su filosofía es la de promover la sensibilización de los ciudadanos a favor de un amplio programa de proyectos sociales. La plataforma RobynGoods se identifica como una iniciativa ideológica y económicamente independiente. Su perfil apolítico, multicultural, pacifista y aconfesional les permite trabajar con cualquier tipo de institución u organización dedicada al bienestar del planeta. Es un movimiento que abarca desde el apoyo de colectivos en situación de vulnerabilidad hasta la defensa del medioambiente. Para garantizar precios competitivos, la firma impone a los proveedores un límite en las ganancias. A través de RobynGoods, la gente puede adquirir productos para el hogar, electrónica, figuras frikis, mascotas, cuidado corporal y un largo etc.

Modelo autónomo de financiamiento Para garantizar la independencia de sus acciones, RobynGoods no recibe subvenciones ni donaciones de ningún gobierno, partido político o grupo económico. De esta manera, garantiza que las ganancias van directamente a las organizaciones sin fines de lucro.

Su intención es transformar y reorientar el sistema actual de consumo para que, además de intercambiar bienes, pueda generar un mayor beneficio a la sociedad. Por ello, también exigen a los fabricantes de sus productos que sus procesos de manufactura sean amigables con el ecosistema. Es decir, solo trabaja con productores que ayuden a mantener el equilibrio ecológico del planeta.

Gracias a la esencia que promueve, un importante número de personalidades se han sumado a esta iniciativa que cada día crece con más seguidores. Rostros conocidos del mundo del deporte, música y humor promueven los valores de la marca. RobynGoods crece al abrigo de la solidaridad de personas de relieve social, que como Robin Hood están convencidos de que entre todos se puede alcanzar un futuro mejor. ¿Por qué no a través del comercio en la red?

Para más información, se puede contactar con RobynGoods a través de su página web o redes sociales, como Facebook (@RobynGoods.org) o Instagram (@robyn.goods).



