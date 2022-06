OXYDO fabrica productos únicos para una publicidad ecológica Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 18:11 h (CET)

Gracias al compromiso y esfuerzo de organizaciones e individuos por proteger el medioambiente, los productos ecológicos están convirtiéndose en tendencia global. En este sentido, las empresas deben considerar esta tendencia en sus campañas de marketing, puesto que ayuda a ampliar su número de clientes y visitantes en poco tiempo.

Para ello, dichas empresas pueden contratar a OXYDO, una compañía experta en la fabricación de productos sostenibles, reciclados y compostables para la realización de una publicidad ecológica eficaz en eventos y señalizaciones.

Fabricantes expertos en productos ecológicos para eventos y señalizaciones OXYDO es una empresa española experta en publicidad ecológica o compostable que se diferencia del resto de la competencia por desarrollar productos sostenibles, personalizados y de alta calidad. Estos productos están diseñados, principalmente, para facilitar la realización de promociones en eventos, especialmente en los deportivos. Entre los productos más destacados para este tipo de eventos se encuentran los aplaudidores (banderas, pancartas, ignífugos, etc.) y las banderas ecológicas con palo, cuerda, metalizadas y bio-compost. De igual manera, la compañía desarrolla artículos ecológicos de señalizaciones como por ejemplo cintas publicitarias, cubrevallas, de balizamiento, etc.

El objetivo de OXYDO es ayudar a sus clientes a crear una campaña de marketing exitosa que promueva la protección y cuidado del medioambiente. En la actualidad, esto es una gran ventaja para la imagen de marca de las empresas, ya que todos los días surgen nuevas compañías, comunidades y grupos de personas que apoyan este tipo de campañas.

Puntos clave de OXYDO como empresa experta en publicidad ecológica Una de las características principales de OXYDO como empresa experta en fabricación de productos ecológicos es que trabaja con materia prima de polietileno y polietileno 100 % reciclado. Este material les permite crear productos de alta calidad, más sostenibles y exclusivos. La personalización es otro punto clave de esta empresa, ya que sus diseñadores pueden adaptar cualquiera de los artículos ecológicos a las necesidades de la compañía. Dicha personalización incluye el color, logo de la marca, tipo de letra, modelo de negocio de la misma y cualquier otra característica específica. OXYDO también ofrece a sus clientes una experiencia de compra optimizada, ya que sus productos se encuentran disponibles en su tienda física y en la online. A su vez, disponen de envíos a toda España y recogidas in-situ en cada una de sus tiendas. Como punto clave final, la empresa trabaja con tecnología de punta en cada uno de sus artículos, incluyendo la aplicación de microreflexión, fundas eco y packing en papel en las cintas de balizamiento y señalización.

OXYDO y sus expertos en publicidad ecológica desarrollan sus productos bajo el concepto I+D+I. Esto sumado a una rapidez óptima en cada fabricación y la promoción de precios bastante accesibles la han convertido en un gran referente del sector de protección medioambiental en España.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.