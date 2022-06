Beneficios de una cultura organizacional reforzada en una empresa, por Manager in Motion Emprendedores de Hoy

La cultura organizacional es el conjunto de valores relacionados con los métodos de trabajo y las formas de interaccionar entre los empleados de una compañía. Por ello, que una cultura esté bien desarrollada hace que haya un cambio en la organización y se favorezcan los avances en todos los ámbitos del negocio.

Teniendo en cuenta su importancia, Manager in Motion destaca algunos beneficios de mantener una buena cultura organizacional tanto para los empleados como para los colaboradores.

¿Qué beneficios ofrece a nivel interno y externo? De acuerdo con Manager in Motion, la cultura organizacional afecta a todos los ámbitos interno y externo del ecosistema corporativo. A nivel interno, la cultura se estudia desde la relación de la empresa con sus trabajadores, y recoge todo lo relacionado con las comunicaciones internas, las políticas de bienestar y el clima laboral. En el ámbito externo, por otra parte, la cultura organizacional se manifiesta en la actitud social que tienen los integrantes de la compañía hacia otros sectores, entidades gubernamentales o individuos que no forman parte del organigrama de la compañía.

Una cultura organizacional que involucre activamente a sus integrantes aumenta la productividad de la empresa, sobre todo porque articula el ámbito interno y externo dentro de un mismo sistema de valores. Cuando un empleado ve incrementado su bienestar laboral, se siente más comprometido a realizar sus tareas con mayor eficiencia y a ofrecer excelentes referencias de la compañía en otros lugares. Por consiguiente, se optimizan los resultados de los procesos y se desarrolla una imagen favorable de la empresa, lo que aumenta su ventaja competitiva en el sector.

Además, mantener un clima organizacional favorable también atrae mejores talentos y retiene al capital humano, gracias a incentivos que no necesariamente tienen que ver con el factor salarial. Una buena cultura organizacional mejora la experiencia del cliente, promueve liderazgos positivos, disminuye el ausentismo, permite la formación de alianzas efectivas con colaboradores y fomenta una cultura de participación en empleados y directivos.

Fortalecer el ecosistema de una empresa Si bien la cultura organizacional se construye desde undescubrimiento orgánico de los valores empresariales y laborales, es necesario conocer y beneficiarse de ciertas estrategias. Estas tienen el objetivo de promover una cultura que favorezca el bienestar de los empleados y el rendimiento económico de la compañía. Por este motivo, también es importante que un experto externo evalúe y diagnostique el ecosistema corporativo para, con una mirada externa, determinar si se requieren cambios para reforzar la cultura organizacional.

Manager in Motion pone a disposición de sus clientes un grupo de managers profesionales que acompañan a las empresas en su interés por mejorar el clima laboral a través de estrategias de transformación, integración y expansión. Con este servicio, es posible reforzar una cultura organizacional favorable para clientes, empleados, colaboradores y el resto de la comunidad.



