Helloteca expone las claves para negociar la hipoteca con el banco

miércoles, 29 de junio de 2022, 18:04 h (CET)

Solicitar una hipoteca es una de las decisiones financieras más importantes que uno puede tomar en la vida. No se toma de manera apresurada, ya que requiere del análisis de todas las condiciones internas y externas del mercado al existir diferentes variables, que pueden verse modificadas al estar vinculadas al comportamiento de la economía.

Helloteca, una hipotech española que se identifica como la plataforma en la que uno puede encontrar su analista hipotecario digital de confianza, ayuda a sus clientes a conseguir las mejores condiciones.

Soporte para negociar la mejor hipoteca posible Los analistas de esta plataforma sostienen que, hoy en día, contar con un profesional para negociar con el banco es tan importante como contar con capital. Explican que al hacerse con este tipo de servicio de acompañamiento, las personas pueden comparar las ofertas de las principales entidades financieras y conseguir una negociación exitosa, gracias a los conocimientos de los analistas.

Precisamente por la experiencia que han tenido negociando cientos de hipotecas con los bancos, los ejecutivos de Helloteca hablan de diferentes factores a tener en cuenta. Uno de los más importantes es el nivel de ingresos, ya que ese será el parámetro que determinará el nivel de financiación que se obtendrá. Con relación al nivel de ingresos una de las claves, que comparten la mayoría de expertos, es disponer de una cantidad significativa de ahorros. Un factor determinante a la hora de realizar la entrada del piso, ya que los parámetros del banco delimitan no dar más de un 80% de financiación, en la mayoría de los casos.

Después del nivel de ingresos, otra de las claves que incidirá en una respuesta favorable de la entidad financiera será la estabilidad laboral. La antigüedad en el trabajo, así como disponer de un contrato indefinido son elementos, que el banco tiene muy en cuenta. El cargo y las posibilidades de crecimiento igualmente tienen peso en el análisis, aunque según Helloteca, en menor medida.

El historial crediticio y la edad del solicitante Existen otros elementos de gran importancia a la hora de solicitar una hipoteca a un banco. Helloteca destaca el historial crediticio como un factor clave, ya que estando al corriente de pago se obtiene una mejor calificación de riesgo. Mientras más positiva sea esa calificación, mejores condiciones podrá obtener para el nuevo crédito.

Otro factor es la edad. La mayoría de los analistas consideran conveniente solicitar créditos antes de los 40 años de edad. Esto se debe a que los bancos buscan que las personas tengan menos de 75 años al momento de terminar de pagar la hipoteca. En ese sentido, reducirán los plazos del financiamiento para conseguir esa meta y eso se traduce en cuotas más altas.

Dentro de las consideraciones, los bancos también toman en cuenta las cargas familiares. Esto se debe a que el nivel de ingresos debe de estar equiparado a las posibles cargas familiares. Los avales, los soportes y el valor de la vivienda pueden inclinar la balanza en uno u otro sentido. Aunque, lo más importante, dice Helloteca, es contar con el mejor acompañamiento posible para pisar con paso firme todo este trámite.



