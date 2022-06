Beneficios de la cosmética natural, por OceanEcoFuerte Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 17:43 h (CET)

Para proteger la piel, cuidar el cabello y mantener la higiene corporal, la cosmética natural se ha posicionado como la opción predilecta por muchos.

Los productos de belleza elaborados con ingredientes naturales ofrecen propiedades beneficiosas para el organismo y son comercializados en España por compañías especializadas en el sector como OceanEcoFuerte.

Las ventajas de la cosmética natural Los cosméticos naturales contienen componentes que proceden de plantas, flores, minerales y materiales que no generan un impacto negativo en el medioambiente. En ese sentido, estos cosméticos contribuyen a la sostenibilidad, pero también protegen al cuerpo de amenazas externas como la radiación solar o la polución, pues no contienen agentes nocivos ni contaminantes para la piel.

Se ha comprobado la efectividad de la cosmética natural para tratar diversas afecciones de la piel sin generar alergias, efectos secundarios ni reacciones cutáneas adversas. Lo anterior se debe a que estos productos elevan la cantidad de sus ingredientes activos evitando compuestos artificiales que aumentan la longevidad del cosmético, pero van en detrimento de la salud de la piel, cabello y uñas. Asimismo, estos productos aportan nutrientes a la piel que contribuyen a desacelerar el proceso de envejecimiento y generan elasticidad sin el uso de tratamientos costosos e invasivos. De esta manera, los cosméticos que apuestan por la natural ofrecen resultados duraderos y evidentes tanto a corto como a largo plazo.

La cosmética natural es apta para todo tipo de pieles y se adapta con facilidad al estado cutáneo de cada persona, ya que no obstruye los poros como sí sucede con la cosmética convencional. Se trata de productos libres de crueldad animal, sin pesticidas y sin parabenos que tienen excelente absorción y oxigenación desde su primera aplicación. Los mismos ofrecen efectos duraderos y perdurables en el tiempo, y se pueden encontrar en tiendas como OceanEcoFuerte.

OceanEcoFuerte es referente y pionero en el sector de la cosmética natural en España Una de las iniciativas centradas en comercializar cosmética natural de alta calidad a precios asequibles es OceanEcoFuerte. Esta empresa ofrece productos capilares como champú, acondicionador, color del cabello y accesorios. Así como también aceites cosméticos y productos faciales para el cuidado del contorno de los ojos, labios y cara, en general. En su catálogo también disponen de cosméticos corporales como jabones naturales, hidratantes y perfumes, e incluso, cosmética natural especializada en hombres, niños y zonas específicas del cuerpo como la boca.

Los productos de cosmética natural no incluyen químicos como conservantes, aromatizantes y colorantes sintéticos, tampoco testan en animales y cuentan, como es el caso de OceanEcoFuerte, con certificaciones ecológicas que avalan su autenticidad y responsabilidad ambiental. Esta compañía se distingue por ser ecológica y por disponer de productos que sustituyen al plástico y solbio, aditivo ecológico para baños portátiles.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.