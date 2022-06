Financial Health sobre la importancia de contar con asesoría laboral para cualquier tipo de negocio Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 17:51 h (CET)

En el entorno laboral, las compañías están obligadas a llevar a cabo una serie de trámites legales diariamente, con la finalidad de cumplir lo que marca la normativa legal.

Por ello, los servicios de gestión y asesoría laboral son una opción adecuada para cuidar todos los detalles importantes que influyen en los índices de productividad que registra una empresa. Para la agencia de asesoría digital Financial Health, el principal objetivo es ofrecer a las pequeñas empresas las mismas herramientas que gestionan las grandes compañías, mediante un trato cercano y personalizado.

¿Por qué es importante contar con un profesional que ofrezca asesoría laboral a los negocios? Las empresas, independientemente de su tamaño, deben contar con profesionales capacitados para revisar temas contractuales, nóminas y otros documentos de carácter legal, obligatorios para su funcionamiento. En ese sentido, contar con una persona experta en asesoría laboral proporciona tranquilidad al entorno empresarial, debido a que garantizan la seguridad de que la compañía se desenvuelve de acuerdo a la normativa.

Por consiguiente, hay una descarga importante de trabajo para el resto de empleados, ya que el asesor también cumple actividades administrativas, lo que supone mayores beneficios en términos de productividad. Mientras que, en el aspecto económico, supone un ahorro importante en los costes, a diferencia del valor que significa contratar un empleado para tratar los asuntos laborales.

Dentro del servicio de asesoría laboral que ofrece Financial Health se incluyen la simulación de costes según tipo de contrato, los trámites de altas y bajas en el Régimen General de la Seguridad Social y la prórroga de contratos. Asimismo, la agencia gestiona el pago de seguros sociales y las retenciones e ingresos a cuenta, entre otros trámites.

Los clientes pueden descubrir cómo está su salud empresarial a través del autodiagnóstico online Para la agencia de asesoría digital Financial Health, revisar la salud empresarial es un proceso similar y necesario al que realiza una persona para evaluar su salud personal, de forma regular. Por ello, consideran que es un elemento primordial para detectar errores y establecer posibles acciones que desemboquen en mejoras para el negocio.

Como una forma de conocer el estado de su salud empresarial, la agencia permite que los clientes accedan a un diagnóstico gratuito vía online, donde el cliente responde a una serie de preguntas. De esa manera, en apenas 3 minutos, los dueños de pymes, emprendedores y autónomos pueden decidir si requieren el servicio de asesoría de Financial Health.

Al tratarse de una necesidad, el servicio de gestión y asesoría laboral que ofrece la agencia Financial Health es una excelente opción para cumplir con los trámites relacionados con el bienestar de los empleados. Desde 20 € al mes, por cada trabajador, las empresas pueden delegar sus obligaciones y garantizar que estas sean cumplidas en los plazos determinados.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.