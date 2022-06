Policlínica Gipuzkoa recibe el premio al mejor Hospital Privado de Referencia Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 17:52 h (CET) Los premios ConSalud2022, organizados por el periódico digital ConSalud.es otorgan a Policlínica Gipuzkoa el reconocimiento como mejor Centro Privado de Referencia. En palabras de Joseba Vidorreta, Director de Quirónsalud en el País Vasco: "Este premio es en buena parte de la sociedad guipuzcoana que deposita su confianza en nosotros." La redacción de la revista médica digital ConSalud.es ha decidido otorgar el Premio al Mejor Centro Sanitario Privado de Referencia en el Estado a Policlínica Gipuzkoa.

La ceremonia de entrega de premios ConSalud2022 tuvo lugar ayer, martes 28, en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y recogió el premio el Director Territorial de Quirónsalud en el País Vasco, Joseba Vidorreta, que acudió acompañado por parte del equipo directivo de Policlínica Gipuzkoa.

En su discurso, Joseba Vidorreta, afirmó que “los hospitales se enraízan en la sociedad a la que pertenecen y cuando esto ocurre, la confianza que reciben de pacientes, profesionales e instituciones es su principal activo.” Concluyó su declaración destacando el impulso que supone este premio para el grupo Quironsalud del País Vasco y para Policlínica Gipuzkoa en particular, pues “nos ayuda a perseverar con mayor entusiasmo el reto apasionante de seguir construyendo juntos un futuro sostenible de salud para las personas.”

Para la elección de la candidatura, la redacción de ConSalud.es ha tenido en cuenta los más de cuarenta años de experiencia que avalan a Policlínica Gipuzkoa siendo hoy día un centro sanitario pionero que dispone de todas las especialidades, con la tecnología más vanguardista convirtiéndolo en un centro sanitario de referencia en la sanidad privada española.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 45.000 profesionales en más de 160 centros sanitarios, entre los que se encuentran 55 hospitales con aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (nueve de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Policlínica Gipuzkoa recibe el premio al mejor Hospital Privado de Referencia Los profesionales de la comunicación demandan más movilidad y menos pc Second World, el juego play-to-earn que quiere revolucionar el sector gaming Sanifruit presenta SANI-AG, su nuevo tratamiento sin residuos tóxicos para el aguacate La tasa de absentismo cae ligeramente en nuestro país hasta el 6,6% (—0,5 p.p.)