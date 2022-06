Los broches de Aldabón Luxury convierten un look en una prenda exclusiva Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 16:09 h (CET)

En el mundo de la moda, existen clásicos del pasado que hacen su reingreso triunfal dentro de las preferencias de los especialistas en estilo. Un ejemplo son los broches para ropa, los cuales han sido usados por celebridades de otros tiempos como Gabrielle Chanel, Lady Di, Jacqueline Kennedy o la reina Isabel II de Inglaterra.

Se trata de un accesorio que es posible colocar en las solapas de una chaqueta o sobre un vestido para una ocasión especial como una boda. De esta manera, es posible convertir a una prenda en exclusiva. Estos símbolos de elegancia han vuelto al ruedo de la mano de marcas, como Aldabón Luxury, que se ha consolidado en el mercado como una de las principales diseñadoras y proveedoras de broches originales para ropa.

Los broches para ropa de Aldabón Luxury son tendencia Los broches creados por Aldabón Luxury son tan originales como versátiles, ya que pueden emplearse en distintas prendas de ropa y también para enaltecer la decoración del hogar. Estos artículos se han vuelto a utilizar por su capacidad de dotar de elegancia a una persona durante un evento especial o también en la vida cotidiana. De hecho, entre los jóvenes que buscan dar un toque distinto a su look, es tendencia emplearlos sobre chalecos, chaquetas, jerséis, boinas u otro tipo de sombreros.

Cada uno de los broches para ropa de Aldabón Luxury parte de un diseño único que sintetiza lujo y exclusividad. Todas las piezas están fabricadas con materiales de alta calidad como plata de ley 925 u oro de 24 quilates. La empresa también usa platino fino y piedras preciosas de primera calidad como ónices, esmeraldas, nácares marinos, rubíes o zafiros, entre otras opciones. Para montar cada una de sus creaciones, la firma sigue los procesos tradicionales de la orfebrería, por lo cual todas las piezas están engarzadas a mano.

Aldabón Luxury es una marca originaria de Córdoba Córdoba cuenta con más de 5 siglos de tradición joyera y es el lugar de origen de Aldabón Luxury, cuyas creaciones primero fueron pensadas para decorar y adaptar muebles. El nombre de la marca rememora las aldabas de las antiguas casas y palacios señoriales. A su vez, el logotipo está inspirado en uno de los monumentos más icónicos de esta ciudad andaluza.

Actualmente, Aldabón Luxury fabrica tiradores y broches de lujo a partir de materias primas de alta calidad. Los diseños son únicos, originales y exclusivos y también se pueden adaptar a los gustos de los clientes.

La tienda online de Aldabón Luxury ofrece distintas colecciones de broches para ropa originales y versátiles, con los que es posible dar exclusividad a distintas prendas para llevar un look a otro nivel.



