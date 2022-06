Los Premios Animal’s Health reconocen la labor de los veterinarios más destacados de España Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 17:19 h (CET) Los primeros Premios de Salud Animal de España han querido visibilizar el esfuerzo y la dedicación de 11 profesionales de la veterinaria y la sanidad animal de España El sector veterinario ha vivido en Madrid este martes 28 de junio un evento histórico: la gala de la primera edición de los Premios Animal’s Health. Se trata de los primeros galardones de ámbito nacional de la salud animal en España.

El Hotel Villa Magna ha sido el escenario elegido para acoger estos premios, que con la colaboración de Dechra, han reconocido las aportaciones y logros de personas e instituciones del sector bajo el enfoque ‘One Health’ (Una Salud).

Con estos galardones, Animal’s Health ha apostado por visibilizar el talento en la veterinaria y así seguir trabajando por situarla al mismo nivel de reconocimiento que el resto de las profesiones sanitarias.

La ceremonia de entrega de premios, presentada por la periodista Helena Resano, ha contado con la asistencia de diferentes representantes de la salud humana y animal de España, como la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín; el consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González; y la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas.

Además, han asistido al evento la directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), Isabel Peña-Rey; el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, José María de Torres; y la Country Manager en Iberia de Dechra, Pilar Brazis.

Igualmente, han acudido a la entrega de premios representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como el director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa, y la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana. Por su parte, la profesión veterinaria española ha estado representada por Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española.

Durante la gala, se han entregado 11 galardones a los profesionales más destacados del ámbito de la sanidad animal, en campos muy variados, lo que representa la gran versatilidad de la profesión veterinaria.

En este sentido, han estado presentes todas las facetas del sector veterinario, desde la clínica y el bienestar animal, pasando por la seguridad alimentaria o la investigación, hasta la lucha contra las resistencias antimicrobianas.

También se han premiado las trayectorias profesionales, tanto las más prometedoras, como aquellas más destacadas; así como los esfuerzos realizados en materia de sostenibilidad. Finalmente, ha habido un reconocimiento para la Administración Pública más relevante en materia de sanidad animal.

Los 11 premiados de Animal’s Health

Uno de los reconocimientos más especiales de la ceremonia ha sido el primer ‘Premio One Health de España’, pues condensa la esencia de los Premios Animal’s Health. Este año, ha recaído en la veterinaria Cristina Muñoz, coordinadora del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) en Sanidad Animal, por su labor en la lucha contra las resistencias a los antibióticos, un problema que afecta tanto a la salud humana como animal.

El trabajo de los veterinarios en ámbitos que afectan a la salud humana y animal también ha sido puesto en valor en estos premios. Y es que, Beatriz Muñoz, subdirectora general de Sanidad e higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, ha sido reconocida con el ‘Premio Salud Pública’, por su trabajo en los programas de vigilancia y planes de erradicación de enfermedades animales en toda España, algunas de ellas zoonósicas.

Desde Animal’s Health también se ha querido reconocer el éxito de la Xunta de Galicia en estos planes de erradicación, pues recientemente ha sido declarada región libre de tuberculosis bovina por la Comisión Europea. Un verdadero hito, ya que Galicia es la región con el mayor número de explotaciones de bovino de España. El ‘Premio Administración Pública’ fue recogido por José González, consejero de Medio Rural de la Xunta.

Otro ámbito del ‘One Health’ que se ha querido destacar este año ha sido el medio ambiente, con el ‘Premio Sostenibilidad’, que ha sido para Antonio Fernández, director del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y catedrático de la ULPGC. Fernández ha recibido el premio de manos de Pilar Brazis, Country Manager Iberia en Dechra.

En esta primera edición de los premios también se ha reconocido el trabajo de toda una vida dedicada a la veterinaria de Felipe Vilas, galardonado con el ‘Premio Trayectoria Profesional’. Vilas cuenta con más de 40 años vinculados a la veterinaria, desempeñando su labor en importantes cargos de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y en el Colegio de Veterinarios de la región, que preside desde 2005.

Por otro lado, la joven veterinaria Lina Mur, oficial científico en el equipo de Sanidad Animal, en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), ha sido reconocida con el ‘Premio Joven Talento’.

Asimismo, en el ámbito de la investigación, la veterinaria Júlia Vergara-Alert, del Centro de Investigación en Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA-CReSA), ha sido la ganadora del ‘Premio Investigación Veterinaria’ por su trabajo multidisciplinar en el SARS-CoV-2.

La parte clínica no ha querido dejarse de lado en estos premios, y el ‘Premio Animales de Compañía’ ha ido a parar a manos de uno de los mayores expertos en oncología veterinaria de España, Juan Francisco Borrego, por su labor contra el cáncer y su trabajo junto a profesionales de la medicina humana en esta enfermedad.

Respecto al ‘Premio Animales de Producción’, ha sido entregado a Delia Lacasta, profesora titular del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y la primera mujer en presidir el Colegio Europeo de Pequeños Rumiantes.

Por último, también se reconocieron dos ámbitos menos conocidos de la profesión veterinaria: la seguridad alimentaria y el bienestar animal. De esta forma, Gaspar Ros, catedrático de Nutrición y Bromatología y decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, se ha hecho con el ‘Premio Seguridad Alimentaria’ y el investigador y veterinario Pol Llonch, presidente de la Red Científica en Bienestar Animal de España, ha sido galardonado con el ‘Premio Bienestar Animal’.

Como broche a la gala, la consejera de Medioambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, máxima responsable de la sanidad y el bienestar animal en la región, dirigió unas palabras a los asistentes y premiados.

Más información en: https://www.animalshealth.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Policlínica Gipuzkoa recibe el premio al mejor Hospital Privado de Referencia Los profesionales de la comunicación demandan más movilidad y menos pc Second World, el juego play-to-earn que quiere revolucionar el sector gaming Sanifruit presenta SANI-AG, su nuevo tratamiento sin residuos tóxicos para el aguacate La tasa de absentismo cae ligeramente en nuestro país hasta el 6,6% (—0,5 p.p.)