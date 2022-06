¿Puede la cirugía estética mejorar la calidad de vida de los pacientes? Por Clínica Puerta del Moro Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 16:54 h (CET) Los tratamientos de cirugía son cada vez más comunes en la sociedad española. Lejos quedan los tiempos en los que sólo los famosos y personas influyentes realizaban este tipo de mejoras a su aspecto Leire Sánchez Los Arcos, dermatóloga en Clínica Puerta del Moro en Valdemoro, explica algunas de las ventajas en el día a día que sus pacientes han obtenido después de realizar distintos tipos de cirugías:

“Para empezar, hay que comprender por qué se producen cambios que dan aparición al envejecimiento facial. Éste surge como resultado de una combinación de cambios que afectan a la piel (arrugas, léntigos solares y cambios vasculares) y los tejidos subyacentes. Con la edad, se va perdiendo progresivamente volumen debido a la atrofia y desplazamiento de los compartimentos grasos subcutáneos unido a una reducción del soporte estructural óseo. Estos factores contribuyen significativamente al envejecimiento facial y el aspecto de cara cansada.

Con los tratamientos de medicina estética se puede corregir y retrasar éstos cambios, lo que para muchos supone una gran ventaja. Cada vez es más común que pacientes sin una patología concreta, consulten sencillamente por tratamientos preventivos o para una mejora de su imagen. Esta percepción de mejoría, repercute positivamente en el bienestar, la autoestima y la confianza en uno mismo, beneficios que proporcionan una mejora de la salud general de cada paciente. El bienestar de los pacientes ayuda tanto en su ámbito personal como el social. En definitiva, todas estas ventajas se traducen en una vida más feliz. Y quizá por esto cada vez más personas optan por este tipo de tratamientos” explica Leire.

Clínica Puerta del Moro recomienda realizar cualquier tipo de tratamiento que requiera intervención quirúrgica sólo en centros médicos con personal altamente cualificado.

Un correcto estudio personalizado y personal preparado son la clave para que el resultado y la cirugía se realicen de manera correcta. Además, es imprescindible realizar un seguimiento para asegurar la rápida recuperación de los pacientes.

Clínica Puerta del Moro es uno de los centros médicos más veteranos de Valdemoro y ha sido condecorado con la distinción de comercio de referencia otorgado por el Ayuntamiento de Valdemoro. Rodrigo y Pedro Serrano son los hermanos copropietarios de la Clínica, la cual dispone de dos centros de aproximadamente 500m2 en el municipio de Valdemoro.

Actualmente Clínica Puerta del Moro cuenta con más de 14 especialidades gracias a la confianza depositada por los pacientes y amigos, así como con la tecnología médica más avanzada. La clínica también ofrece servicios de estética en Valdemoro como peeling, tratamientos de acné, alopecias, mesoterapia y botox.

Leire Sánchez Los Arcos es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) así como de la European Academy of Dermatology and Venereology. También ha sido ganadora del 1er premio de AEDV a mejor comunicación en el curso hablar en público y comunicación efectiva y colabora en varios estudios de investigación. Además Leire es profesora clínica de la Universidad de Alcalá y ha trabajado como voluntaria en campañas para la detección gratuita y poblacional de cáncer de piel junto con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

