La importancia de contar con un especialista en la gestión de restaurantes y eventos, por Oh My Business

miércoles, 29 de junio de 2022, 16:06 h (CET)

Uno de los problemas que presentan las pymes, sobre todo del sector de la restauración y hostelería, y que no todas logran identificar es la falta de un Departamento de Operaciones que se encargue de monitorizar y evaluar la gestión operativa del negocio.

Como una solución ante esta situación, la empresa Oh My Business ofrece el servicio de gestión de restaurantes y eventos. De esta manera, las pymes pueden mejorar los resultados de su negocio de restauración y hostelería, superando los obstáculos que puedan presentarse día a día.

Contar con un especialista en la gestión de operaciones para restaurantes y eventos En vista de los inconvenientes que pueden presentar las pequeñas y medianas empresas en cuanto a temas de operatividad, los expertos cuentan con la capacidad para encontrar la solución adecuada a cada proyecto. De esta manera, los beneficios para el cliente se incrementan.

Dentro de los aspectos que se pueden mejorar de la mano de expertos en la gestión de restaurantes, se encuentran el ahorro y la optimización de recursos, el diseño de un plan exitoso para Recursos Humanos y la elección inteligente de los proveedores. Asimismo, la empresa Oh My Business se encarga de cuestiones vitales para los negocios de restauración y hostelería, como los procesos de formación del personal y la aplicación de ideas innovadoras para mejorar el rendimiento del negocio.

La metodología Oh My Business se aplica con base en la experiencia que tienen los miembros de la empresa La ventaja de contratar el servicio de gestión para restaurantes y eventos con Oh My Business es que la empresa está conformada por diferentes especialistas que suman más de 10 años de experiencia en el sector de la restauración y hostelería, consiguiendo un nivel de satisfacción en los clientes de la empresa superior al 80 %. En su portafolio, destacan importantes casos de éxitos como la gestión operativa de Platea Madrid, el mayor centro de ocio gastronómico; La Hermosita, uno de los grupos con mayor expansión en el sector de retail gastronómico; 7 Islas Hotel, un espacio boutique ubicado en la Gran Vía de Madrid; y su más reciente firma, la gestión operativa de los locales en Madrid del café premium colombiano Juan Valdez.

La metodología que aplica Oh My Business está basada en tres aspectos: el soporte íntegro, el asesoramiento personalizado y la creación de un departamento de gestión para el sector de la restauración y la hostelería. El compromiso de la empresa especialista en la gestión de restaurantes y eventos es diseñar la fórmula más beneficiosa para cada cliente, ayudándoles a mejorar sus resultados gracias a una metodología única. Especialistas en hostelería, retail gastronómico, eventos e innovación; el equipo de Oh My Business es la mejor opción para los negocios que deseen conseguir mejoras integrales que les permitan permanecer relevantes en un sector tan competitivo y dinámico como el de la restauración y hostelería en Madrid.



