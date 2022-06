Atelier de Bodas semanalmente ofrece contenidos digitales sobre bodas para conocer todos los detalles Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 13:52 h (CET)

Organizar una boda requiere todos los aspectos relevantes para hacer de este día una jornada inolvidable para los novios. Todos los componentes que se utilizan en estas celebraciones son el fruto de un estudio detallado de sus gustos y expectativas, los cuales materializan su ideal de boda soñada.

Para acompañar este proceso, algunas compañías organizadoras de eventos y firmas de moda para matrimonios han diseñado planes personalizados de asesorías con los cuales esperan que los novios disfruten de uno de los días más especiales de sus vidas, sin preocuparse por todos los detalles que involucran este evento.

Tal es el caso de Atelier de Bodas, una compañía dedicada a la venta de vestidos de novia, trajes para novios, complementos y accesorios, la cual ha abierto un espacio en su página web y en sus redes sociales, para publicar contenidos digitales sobre bodas, que exponen las últimas tendencias en celebraciones matrimoniales.

Contenidos trendy sobre bodas En estas publicaciones, Atelier de Bodas ofrece tips y consejospara conseguir la máxima comodidad al usar un vestido de novia, presenta alternativas en los trajes para los novios, expone las principales tendencias en el uso de broches y presenta los últimos atuendos de sus colecciones más recientes.

Publican contenido semanalmente bajo un formato de entrada de blog con noticias actuales, para que los novios tengan las herramientas necesarias en el momento de organizar una boda que no tenga nada que envidiarle a eventos de talla internacional. En las publicaciones, también se abordan otras temáticas. Por ejemplo, lo último en regalos para bodas, protocolos de vestimenta, tendencias en arreglos florales, etc.

Transmisiones en vivo y en directo Atelier de Bodas complementa este espacio digital con transmisiones en directo, en las cuales abordan las principales dudas de los novios, buscando crear una comunidad de personas interesadas en este ámbito. En su última transmisión, los asesores analizaron los diferentes tipos de cuerpo que presentan las mujeres, con el objetivo de potenciar sus cualidades a través de vestidos de novia que resalten su belleza natural y la diversidad de sus cuerpos.

Con estos contenidos, la compañía espera que sus clientes tomen decisiones informadas sobre los aspectos más relevantes para organizar su boda, para que este día sea exactamente como lo soñaron en el momento de comprometerse. Por este motivo, invita a todas las personas a que sigan su perfil en las principales redes sociales y a que consulten su página web, con el objetivo de aprender sobre consejos importantes a través de publicaciones con contenido de valor.



