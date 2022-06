El uso de vehículos GLP es la mejor alternativa a la subida de precios de carburantes, según Ircongas Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 13:22 h (CET) El camino hacia la descarbonización y hacia una movilidad ecológica, sumado al elevado precio de la gasolina y el diésel, ha provocado que los vehículos impulsados por GLP sean la alternativa más económica para particulares y empresas El AutoGas o GLP es el combustible que menos ha subido de precio en la escalada de precios que han experimentado los carburantes. Este compuesto gaseoso de butano y propano se mantiene, de media, por debajo del euro mientras que la gasolina ha alcanzado máximos históricos superando los dos euros.

Ircongas, empresa líder en venta y distribución de Sistemas AutoGas GLP, señala que, al contrario de lo que se pueda pensar debido a la subida de precios en el gas a consecuencia del conflicto ruso en Ucrania, este aumento de costes no afecta tanto al GLP (Gas Licuado del Petróleo) si no al GNC (Gas Natural Comprimido), que actualmente es el doble de caro.

GLP, el carburante más económico

Los vehículos bifuel impulsados por GLP son los que menos han notado la subida de precios de los carburantes, seguido por los eléctricos y el GNC. A pesar de que la venta de coches de gas en España ha caído respecto a 2021, lo cierto es que la mejor alternativa ya que la subida del precio de la luz y del Gas Natural ha supuesto un mínimo aumento en su coste. Este tipo de coches pueden tener una autonomía de hasta 1.200km, de los cuáles más de 500km son gracias al GLP.

Las ventajas del GLP

El GLP o Autogas es un elemento procedente de los gases que emana el petróleo cuando es licuado para utilizarse como carburante. Este tipo de vehículos están equipados con dos depósitos, uno para gasolina y otro para el GLP, de tal forma que se puede duplicar su autonomía y disponer de gasolina si se agota el GLP durante un trayecto o viceversa.

Además, su distintivo ECO permite su circulación por ciudades como Madrid o Barcelona, que ya han impuesto limitaciones a los vehículos que no cuenten con distintivo medioambiental, prohibiendo su entrada a las llamadas Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP).

Este combustible supone un ahorro, tanto medioambiental como económico sin sacrificar potencia del motor ni la autonomía. Por estas razones, el uso del GLP se ha convertido en la principal alternativa en combustibles de todo el mundo.

