Los productos que necesita la piel para combatir los daños del verano según Medik8 u Omorovicza Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 13:28 h (CET) Rutinas a modo de entrenadores personales de belleza para rostro y cuerpo con productos que mejoran la resistencia, flexibilidad e hidratación del tejido Con la llegada el verano, el cuerpo comienza a recibir una potente dosis de vitamina D, debido al aumento de las horas de exposición frente a la radiación solar, haciendo que la piel del rostro y cuerpo se vean afectadas. Cuando se producen picos de exceso de exposición, además de llevar siempre a mano un un potente protector solar, será necesario prepararse, como si de un entrenamiento personal se tratara, para lograr mejorar la resistencia a los agresores externos del verano. "Para lograr estar preparados al 100% y evitar sufrir daños, es recomendable utilizar productos específicos para rostro y cuerpo que ayuden a potenciar el tratamiento habitual mejorando la resistencia del de tejido, sin olvidar la importancia de prestar especial atención a la alimentación, un punto clave para lucir una buena piel", explica Marta Agustí, directora técnica de Pure Niche Lab.

Alimentación

Comer bien es la clave para lucir una piel perfecta, este es el mensaje que siempre acompaña a las prescripciones del doctorPerricone MD, reconocido como uno de los tres mejores dermatólogos del mundo. Realizar un mejora en los hábitos alimenticios y un cambio en la mentalidad que ayude a llevar una vida más sana, logrará frenar la inflamación y oxidación celular. Para ello, se deben ingerir ciertos súper-alimentos antioxidantes y antiaging, para así poder recuperar la salud de la piel y del cuerpo en general, además de sentirse y verse mejor anímicamente, potenciando la energía.



Ante esta situación, y sabiendo que no siempre se obtienen todos los nutrientes necesarios para llevar una alimentación completa a través de lo que se ingiere en la dieta diaria, es recomendable incluir suplementos que ayuden a potenciar el organismo y beneficien al tratamiento facial y corporal, para apoyar a la salud de la piel desde adentro hacia afuera.

Un guardaespaldas que ayuda a hacer frente a los agresores externos del día a día. Skin Protection está formulado con ingredientes antioxidantes como la verdolaga, el superalimento original ginseng siberiano y los adaptógenos ashwagandha y rodiola. También incluye vitaminas D, E, B12 y manganeso, que contribuyen al funcionamiento normal de los sistemas inmunitario y muscular.

Skin Protection de Dr Barbara Sturm

Precio: 70€ purenichelab.com

Exclusiva fórmula con rica en colágeno hidrolizado marino y 15 potentes ingredientes activos que ayudan a mantener el aspecto sano de la piel, favorece la hidratación y la elasticidad del tejido, protege contra el estrés oxidativo, y mantiene el cabello y las uñas sanas para hacer frente a los daños externos.

Gold Collagen RX de Gold Collagen

Precio: 65€ purenichelab.com

Este nutricosmético proporciona una potente dosis antioxidante para proteger al cuerpo de los radicales libre, logrando retrasar el envejecimiento prematuro de la piel. Contiene frambuesa, mora, arándano, grosella y açaí, repleta de aminoácidos y ácidos grasos esenciales, aportando energía al instante.

Super Berry with Acai de Perricone MD

Precio: 78,25€ purenichelab.com

Cuerpo

La piel del cuerpo es muy vulnerable a la exposición al sol y el calor. Estar expuesto largas horas bajo la radiación solar puede producir deshidratación que se reflejará en la piel, el escudo principal del cuerpo ante las agresiones externas. "Exfoliar el cuerpo de manera controlada y habitual antes del verano ayudará a preparar el tejido, eliminar células muertas acumuladas en la superficie y estimula la producción de nuevas. Trabajar la exfoliación fortalece la dermis y potencia la suavidad y elasticidad del tejido, haciendo que sea más resistente a la radiación solar y luzca un mejor bronceado", explica Agustí.

Un exfoliante que ilumina y suaviza la piel. La sal marina eliminan las células muertas de la piel, mientras que el aceite de café verde prensado en frío forma una barrera que ayuda a proteger la piel del estrés ambiental diario. Formulado con una mezcla de aceites esenciales 100% naturales incluye romero, bayas de enebro y pomelo para revitalizar la piel.

Revive Energising Exfoliator de Aromatherapy Associates

Precio:48€ purenichelab.com

Crema corporal que refuerza la hidratación, firmeza y flexibilidad, al tiempo que logra revertir los signos del envejecimiento corporal como las estrías, la celulitis y la pigmentación, reforzando la barrera hidrolipídica para evitar que la piel esté débil tras la exposición solar.

The Body Cream de Augustinus Bader

Precio:160€ purenichelab.com

Un gadget diseñado para ofrecer drenaje linfático y liberación de toxinas mediante la técnica de acupresión. Trabaja para liberar tensiones y ofrecer relajación corporal mientras se aplica la hidratación y el tratamiento corporal, mejorando la apariencia del tejido.

Bouti Gua Sha de Boutijour

Precio:55€ purenichelab.com

Rostro

La piel del rostro es la parte del cuerpo que más expuesta está a las agresiones externas, produciéndose un aumento elevado durante el verano. "La exposición solar y el daño medioambiental producen inflamación en las células. Por ello, durante los meses de mayor exposición, debemos prestar especial atención al cuidado del rostro, aplicando productos que ayuden a controlar esa inflamación, a retener la hidratación y reparar el tejido para evitar que se produzcan daños y cascadas de envejecimiento", apunta Marta Agustí, directora técnica de Pure Niche Lab.

Booster revitalizante e iluminador. Ayuda a la oxigenación celular y a hidrata el tejido, en esta época del año que la piel transpira más y donde los protectores solares suelen congestionan la piel, evitando tener la piel asfixiada durante el verano. Aporta energía a los tejidos y ofrece un ingenioso sistema de entrega de moléculas de oxígeno a la epidermis combinado con arabinogalactanos que aceleran y optimizan la oxigenación con un efecto espectacular.

Oxygen Booster de Omorovicza

Precio: 69€ purenichelab.com

Una bruma facial refrescante e hidratante, que utiliza la combinación patentada de probióticos y prebióticos de VENN (80% de la formulación) para ayudar a equilibrar el microbioma de la piel y nutrirla y revitalizarla al instante. Esta fórmula avanzada también utiliza antioxidantes como la niacinamida (vitamina B3), el pantenol (provitamina B5).

Symbiotic Defense Mist de Venn Skincare

Precio: 37€ purenichelab.com

Suero súper ligero con vitamina C y E. Una potente dosis de antioxidante para combatir los daños causados por el sol y la contaminación. Esta fórmula ligera estimula la producción de colágeno y elastina para ayudar a reducir las líneas finas y arrugas, así como a iluminar visiblemente la piel e igualar el tono.

C-Tetra de Medik8

Precio: 52€ purenichelab.com

Crema de tratamiento rica en DMAE y aminoácidos. Aporta un alto poder antiinflamatorio, disminuyendo la inflamación que se producen en las células por las agresiones intensas que recibe durante el verano. Realmente nutritiva, regeneradora que trabaja durante los circos circadianos de la piel buscando disminuir la inflamación celular controlando las cascadas de envejecimiento aceleradas.

Neuropeptide Night Cream de Perricone MD

Precio: 204,99€ purenichelab.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Policlínica Gipuzkoa recibe el premio al mejor Hospital Privado de Referencia Los profesionales de la comunicación demandan más movilidad y menos pc Second World, el juego play-to-earn que quiere revolucionar el sector gaming Sanifruit presenta SANI-AG, su nuevo tratamiento sin residuos tóxicos para el aguacate La tasa de absentismo cae ligeramente en nuestro país hasta el 6,6% (—0,5 p.p.)