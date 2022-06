La educadora Marta Obiols Llistar enseña otro método de educar en '#vidasincole': el unschooling

En esta obra la autora narra la experiencia personal de su familia tras educar a sus hijos en casa fuera del sistema educativo escolar y deconstruye los falsos mitos erigidos en torno a estas formas de enseñanza La educadora Marta Obiols Llistar recoge la experiencia personal educativa de sus hijos Jaume, Afrika y Konji fuera del sistema educativo tradicional en su primera obra llamada #vidasincole.

El método que su marido y ella eligieron fue el unschooling, una modalidad del homeschooling, la educación en casa, que permite que los niños sean los encargados de guiar su propio aprendizaje, a su ritmo y en un entorno familiar, agradable y propicio para fomentar su curiosidad. La maestra tomó está determinada decisión en 2012 tras varias experiencias que la decepcionaron profundamente en cuanto al sistema educativo y la manera de guiar a los niños en su formación en distintas escuelas de Atlanta.

"Hay gente que no sabe que esta opción existe. Y la primera vez que aprende que educar sin escuela es una opción, mucha gente rápidamente asume información incorrecta. Como, por ejemplo, que los padres son incapaces de enseñar. O que los niños están solos y aburridos sin socializar. O que solamente los ricos pueden permitirse el lujo de quedarse en casa. Espero que este libro ayude a erradicar esos mitos".

De esta forma, Marta Obiols explica todos los falsos mitos que se han originado desde siempre sobre la educación en casa y proporciona datos fiables desde su propia vivencia y la de sus hijos sobre este sistema. El unschooling no solo permite que los niños aprendan al ritmo que necesiten y no al que se les exige, sino que les permite fomentar la educación mediante la curiosidad y las ganas de aprender auténticas y no forzadas. Además, hace posible que puedan tener más tiempo libre para llevar a cabo otras actividades que sigan beneficiando a su educación, su cultura y su salud, como la música, el deporte, etc., así como viajar y aprender conociendo otras culturas de primera mano.

En cuanto al mito más reiterativo, el de la necesidad de relacionarse con los demás, la autora asegura que el unschooling no solo refuerza los lazos familiares, sino que también otorga la capacidad de que los jóvenes se relacionen con personas de distintas edades o con intereses diferentes o comunes, algo muy positivo para el desarrollo personal y que no se consigue en las escuelas, donde suelen dividirlos por edades.

"El problema es que el sistema educativo está diseñado con la mentira de que a los niños se los tiene que enseñar. Y con esta información falsa se diseña el currículo educativo de qué y cuando deberían aprender, con el gran error de dividir todos los contenidos por edades y por sujetos. Luego venimos nosotros, los maestros, yo incluida, pensando y diseñando actividades bien divertidas para que los niños aprendan ese contenido. Y, o uno, no tienen interés en aquel momento, o dos, aún no están preparados para este cierto contenido. Lo que resulta una situación bien complicada para el maestro y al niño se lo diagnostica con algún problema".

La docente se vio sumergida en una vida más hogareña y gratificante que le enseñó que a veces tomar riesgos por los hijos produce la mayor de las satisfacciones: verlos felices.

Los lectores podrán empatizar con su historia y descubrir distintos métodos educativos que ya están implantados en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Portugal o Bélgica y que otorgan plena libertad de elección a los padres para que puedan proveer a sus hijos de la educación que quieren que tengan y no la que les obligan a tener.

"Esta nueva tendencia de aprendizaje (que de hecho es vieja) es el futuro. En España ya hay muchas familias educando en casa, así como organizaciones, conferencias, grupos y cooperativas. Estas familias en España están luchando para normalizar esta opción educativa. Soy su gran admiradora. En el futuro, las personas van a estudiar nuestro pasado y se van a escandalizar cuando vean cómo escolarizamos a nuestros hijos".

Ciertamente, una nueva forma de enseñanza que demuestra que no hay mejor escuela que la propia vida.

#vidasincole ya está disponible en Amazon para todos aquellos que quieran asomarse a una nueva manera de educar.