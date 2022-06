C​áritas advierte de que la inflación es "inasumible" para muchas familias y urge a "una respuesta valiente" "Seguimos teniendo a más personas en nuestra red de acogida que antes de la pandemia” Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 29 de junio de 2022, 12:54 h (CET) La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, ha denunciado que el aumento de la inflación provoca "una situación inasumible para muchos hogares” por lo que urgió al gobierno a dar "una respuesta valiente" para solucionarlo. Así lo señaló durante la presentación de la Memoria 2021 en la sede de la organización católica en Madrid, donde estuvo acompañada por monseñor Jesús Fernández González, obispo responsable de Cáritas Española; Manuel Bretón, presidente. Cáritas destacó que mientras que la pandemia todavía no ha terminado, ha vuelto a llover sobre mojado, pues las repercusiones de la crisis derivada de la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los costes de vida están aumentando de nuevo fuertemente los niveles de precariedad de las familias.



“El dato de inflación de mayo 2022 vuelve a ser un jarro de agua fría para las previsiones económicas y sociales de España. Para las personas y familias más vulnerables ya no se trata sólo de un contratiempo, sino de una situación de desborde que requiere de una respuesta valiente a la altura de las necesidades sociales”, indicó Natalia Peiro.

Por ejemplo, para una familia de 2 adultos y 2 hijos que estén ingresando 800 euros mensuales, una subida general del IPC del 9%, supone 72 euros más de gasto mensual para esta familia, lo que significa agravar los problemas para cubrir los gastos esenciales de alquiler, de pago de electricidad, de gas y de llenar la nevera.

MEMORIA

La memoria dibuja un panorama previo a estos últimos contratiempos desencadenados por la guerra de Ucrania en el que la organización tuvo que invertir en 2021 una cifra récord de 403 millones de euros, 16,4 millones más (4% más) que en 2020, primer año de la pandemia.

Gracias a estos recursos disponibles, Cáritas logró apoyar durante el segundo año de la pandemia a 2.621.102 millones de personas dentro y fuera de España (2,85 millones en 2020). De ellas, 1.612.972 dentro y 1.008.130 en cooperación internacional.

Dentro de los proyectos de ayuda dentro de las fronteras españolas, los programas de economía solidaria concentraron más del 79% del incremento general de los fondos invertidos durante el año pasado.

Con una dotación total de 98,7 millones de euros, el esfuerzo financiero realizado sobre los itinerarios de inserción sociolaboral y las empresas de inserción superaron a los programas de acogida y asistencia (94,9 millones de euros). Ambos proyectos concentraron casi la mitad del total (48,1%) de los recursos invertidos por Cáritas en 2021.

Los datos reflejan que la mejora de la crisis sanitaria y la reapertura progresiva de la economía a lo largo de 2021 ayudó a aliviar las situaciones puntuales de emergencia de algunos hogares españoles. En el último año, en el programa de Acogida y Asistencia se atendieron a 1.287.382 personas (1.425.991 en 2020;). La cifra es un 20% superior a la registrada antes del inicio de la propagación del SARS CoV-2 (1.020.176 en 2019).

“2020 fue el año del gran impacto de la Covid-19, cuando se dispararon las ayudas puntuales de emergencia, mientras que el 2021 fue el año de la inflexión por el inicio de la normalización. Ahora vamos volviendo a la tendencia de un acompañamiento más a largo plazo porque las personas necesitan ayuda durante más meses, pero seguimos teniendo a más personas en nuestra red de acogida que antes de la pandemia”, subrayó Peiro.

MAYORES Y PERSONAS SIN HOGAR

Los otros apartados que han exigido un mayor esfuerzo financiero durante 2021 están estrechamente relacionados con los focos de emergencia social donde la confederación ha tenido que seguir las prioridades marcadas por la pandemia. Se trata de los programas de mayores (34,5 millones), personas en situación de sin hogar (35,9 millones) y familia, infancia y juventud (27 millones), entre oros.

Destaca también el programa de vivienda, el segundo factor que más exclusión provoca entre la población vulnerable después de la falta de empleo. Cáritas invirtió en este ámbito 12,6 millones de euros de los que se beneficiaron 10.368 personas (7.358 en 2020).

Mención especial merece también el apartado de los proyectos y estrategias en Cooperación Internacional, a las que en 2021 se destinaron más de 19,7 millones de euros, un 3,21% más. Según la organización, este importante esfuerzo económico (unos 16,4 millones más que en 2020) fue posible gracias al apoyo de miles de socios, donantes y colaboradores privados, que han aportado más de 279 millones. Junto a ello, destaca también el esfuerzo de las distintas administraciones públicas, que aportaron a los programas de Cáritas un total de 123,5 millones de euros.

Además, la memoria refleja que de cada 100 euros invertidos en acciones de lucha contra la pobreza, únicamente sólo se han destinado a gastos de gestión 6,2 euros y que la actividad de Cáritas es posible gracias a 73.661 personas voluntarias y a 5.408 trabajadores contratados.

75 ANIVERSARIO

En la rueda de prensa, Manuel Bretón anunció los actos que se han organizado para celebrar el 75 Aniversario de Cáritas, coincidiendo con la presencia en Madrid de los responsables de las 70 Cáritas Diocesanas que participan en la Asamblea General, que tiene lugar esta semana en El Escorial.

Esta misma tarde, a las 19 horas, en el Auditorio Casa del Lector, de Matadero de Madrid, tendrá lugar un evento que pretende rendir homenaje a todas las personas que han hecho posible estos 75 años de historia. El acto, que se podrá seguir por streaming, estará conducido por Javi Nieves y Mar Amate, de Cadena 100, y contará con la música en directo del grupo 'Los Secretos'.

Y el próximo viernes, 1 de julio, a las 6 y media de la tarde, se celebrará una eucaristía de acción de gracias en la catedral de la Almudena de Madrid, presidida por el cardenal Carlos Osoro y concelebrada por otros obispos españoles.

“Cumplir 75 años nos motiva a seguir trabajando para ayudar a los demás y para ofrecer a todas las personas lo mejor de nosotros. Y sabemos que con vosotros lo hacemos posible”, afirmó el presidente de Cáritas, quien expresó su gratitud “porque, a pesar de las dificultades, seguimos dando lo mejor de cada uno y fortaleciéndonos como sociedad y comunidad cristiana para dar oportunidades a quienes el papa Francisco define como descartados”.

El obispo acompañante de Cáritas puso el foco en la vinculación del trabajo de Cáritas en estos 75 años a la Doctrina Social de la Iglesia. “Como servicio organizado de la caridad en el seno de la Iglesia, este recorrido por la senda de construcción de la justicia ha ido parejo a lo que podríamos definir como una edad de oro de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), sostenida por la sucesión de grandes encíclicas sociales iniciada por san Juan XXIII con Pacem in Terris y que irá enriqueciéndose en las décadas siguientes con el magisterio de Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco”.

“La historia de amor y servicio de Cáritas desde 1947 se ha ido ciñendo como un guante al aliento inspirador y luminoso de la DSI, a través del compromiso gratuito de varias generaciones de personas que han aportado lo mejor de sus vidas a dar testimonio de esa Iglesia samaritana siempre presente en los márgenes del camino donde habitan todos los olvidados”, añadió el prelado. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas C​áritas advierte de que la inflación es "inasumible" para muchas familias y urge a "una respuesta valiente" "Seguimos teniendo a más personas en nuestra red de acogida que antes de la pandemia” El 64% de los españoles ha incrementado su consumo de proteínas vegetales en 2022 Casi la mitad de los españoles es consciente del impacto de su dieta en el medioambiente La cadena agroalimentaria no puede soportar un nuevo paro del transporte de mercancías por carretera La preocupación es máxima por las graves consecuencias que un nuevo paro podría tener sobre las empresas y sobre los consumidores España, el país más sensible a la guerra de Ucrania solo superado por Polonia Un 87% de españoles muestra preocupación por el conflicto, por encima de países como Francia o Alemania ​Siete claves para entender los resultados de las elecciones autonómicas en Andalucía Según un análisis de MAS Consulting, consultora especializada en Asuntos Públicos y Comunicación