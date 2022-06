Comunika’T Baby Signs presenta sus cursos para signar con bebés, ahora también para escuelas infantiles Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 10:58 h (CET) Signar con bebés es un método que permite comunicarse de una manera más eficaz y enriquecedora con el bebé, durante este proceso, se crea un vínculo muy especial y se obtienen múltiples beneficios. Comunika’T Baby Signs presenta sus cursos presenciales y online para aprender a signar con bebés, destinados a familias y ahora también, a profesionales Los signos para bebés es una práctica que cada vez más familias y profesionales utilizan para facilitar la comunicación con bebés que todavía no han empezado a hablar. Su uso en el ámbito familiar es muy positivo y enriquecedor, pero si también se utilizan en la escuela infantil se multiplicarán los beneficios.

Sonia Ferraro y Comunika’T Baby Signs

Sonia Ferraro, presenta sus cursos para aprender a signar con bebés. Diplomada en magisterio y logopedia, Sonia Ferraro comenzó su formación como instructora de signos para bebés (método Baby Signs® Original) tras un largo periplo profesional como logopeda y como maestra, profesión que sigue ejerciendo en la actualidad. Poco a poco, ha ido desarrollando un conjunto de formaciones y materiales específicos adaptados al contexto nacional: canciones, libros y cuentos con signos basados en la lengua de signos española (LSE) y la lengua de signos catalana (LSC).

Los signos para bebés ayudan a reforzar la comprensión y la expresión del lenguaje, son una excelente fuente de estimulación cognitiva, reduce frustraciones y llantos innecesarios. Además, es un excelente método preventivo para aquellos niños y niñas que presentarán algún tipo de dificultad en el lenguaje. El trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) es el trastorno de comunicación más frecuente en la población preescolar, observándose en, aproximadamente, el 7% de la población general. Utilizar los signos desde los primeros meses, antes del diagnóstico, sirve para reforzar y estimular la comunicación de una manera preventiva.

A partir de ahora, los signos ya pueden usarse también en centros infantiles. Comunika’T Baby Signs ofrece cursos a profesionales que, además, pueden ser bonificables por Fundae para las empresas; de manera que la formación es completamente gratuita para los trabajadores y la empresa participante recibe una bonificación por el fomento de la formación de su plantilla.

El programa Baby Signs®

Las doctoras Linda Acredolo y Susan Goodwyn, después de investigar y de observar cómo los bebés usaban signos de manera espontánea, desarrollaron y registraron el programa Baby Signs®. Este método, pionero en este ámbito, consiste en emplear signos para que el bebé pueda expresarse de una manera más eficaz, cuando todavía no ha desarrollado la capacidad de hablar.

Aunque las autoras Acredolo y Goodwyn recomiendan empezar alrededor de los 6 meses, Sonia Ferraro subraya la importancia de empezar en cualquier momento ya que los signos son beneficiosos desde los primeros meses, pero también, cuando los niños y niñas ya han empezado a hablar. La Doctora Marilyn Daniels muestra en su obra ‘Dancing with words’ como los signos favorecen en niños y niñas más mayores, la adquisición de vocabulario y la motivación, entre muchos otros beneficios. Se debe tener en cuenta, que los signos se usan igualmente en el campo de la logopedia, para trabajar las dificultades de comprensión y de expresión del lenguaje. Es a través de la comunicación bimodal, que consiste también en usar signos como apoyo de la lengua oral, como un método alternativo o aumentativo a la comunicación.

Recursos para el aprendizaje

Sonia Ferraro además de sus cursos para aprender a signar con bebés, ha escrito algunos libros como: Signos para todos, Más signos para todos, Signes per a tothom y Més signes per a tothom, un material didáctico imprescindible para disponer de una guía de referencia, para el uso de signos basados en la lengua de signos española y catalana (LSE y LSC), como apoyo de la lengua oral.

"La lengua de signos tiene una gran variedad de signos, sinónimos (varios signos para referirse a una misma palabra), etc. Incluso, hay variaciones dialectales según la zona geográfica. Cuando signamos con bebés para reforzar la comunicación oral es importante llegar a un acuerdo entre la familia, educadores, logopedas, para utilizar los mismos signos. Por eso escribí mis libros, para ofrecer una guía a padres y profesionales, con recomendaciones y signos para poder signar con bebés, niñas y niños. Es muy importante conocer bien esta práctica para que sea exitosa y sepamos identificar aquellos aspectos que puedan favorecerla o entorpecerla. Disponer de recursos materiales, formación especializada y el acompañamiento en todo el proceso puede resultaros de gran utilidad" concluye Sonia Ferraro.

Más información en: https://www.comunikatbabysigns.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comunika’T Baby Signs presenta sus cursos para signar con bebés, ahora también para escuelas infantiles Rubén Aular, fundador de Fashion Kids, líder en peluquerías infantiles, da las claves de su exitoso modelo 123tinta: su primer aniversario en España superando las previsiones de negocio Pacto de Almas Gemelas de Alicia Collado, un ritual que te embriagará Podrás vivir la intensidad del amor ¿Dónde comprar fundas para mejorar el confort y la comodidad del asiento de una moto? Son antideslizantes y mejoran el agarre del asiento, esto puede aumentar la seguridad durante la conducción