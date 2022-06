123tinta: su primer aniversario en España superando las previsiones de negocio Comunicae

miércoles, 29 de junio de 2022, 10:02 h (CET) Su catálogo incluye más de 18.500 referencias -entre los que destaca su marca propia- y es, además, un 20% más barata que las empresas competencia. El 97% de los pedidos que se realizan en su web se entregan al día siguiente 123tinta.es, el e-commerce de impresoras y material de oficina, cumple su primer aniversario en España superando las previsiones inicialmente marcadas.

La compañía se presentó en junio del 2021 con el objetivo de revolucionar el mercado de los consumibles para impresoras y con una amplísima gama de productos -más de 18.500 referencias- a un precio más competitivo. Según cálculos de la compañía, esta diferencia de precio alcanza hasta un 20% en las referencias más vendidas con respecto a sus competidores.

El tráfico de clientes de la web aumenta mensualmente cerca de dos dígitos.

Las claves del éxito: atención al cliente, amplio catálogo y rapidez en el servicio

123tinta cuenta con un servicio de atención al cliente personalizado, tanto antes como después de la compra, y entrega en 24-48 horas siempre que haya stock del producto. Así, el 97% de pedidos realizados en la web son entregados al día siguiente.

Entre sus referencias disponibles en su web destacan los cartuchos y toners de marca propia, 123tinta. Además, en su catálogo, también incluyen más de 3.700 productos de material de oficina, iluminación LED, cables, electrónica, etc.

Más de 40 empleados en un año y su compromiso medioambiental

En solo un año, 123tinta supera la cifra de 40 profesionales empleados en las diferentes áreas de la compañía.

Además, desde su puesta en marcha en España, 123tinta.es se ha marcado el objetivo de convertirse en un referente en el ámbito de la responsabilidad medioambiental en un sector tan complicado como en el que opera: un servicio que facilita los medios para la impresión en papel.

Así, la entidad calcula que ha logrado reciclar más de 4,3 toneladas de cartón y más de 470 pallets de madera. También ha puesto en marcha un importante programa de recogida de tóners y cartuchos, para facilitar al consumidor el reciclado de estos productos.

Satisfacción entre clientes

La compañía ha obtenido un gran recibimiento por parte de los clientes del mercado español. Así lo indican, por ejemplo, sus más de 130 reseñas en Google, con una calificación media de 4,8/5 estrellas.

Estos aspectos han conseguido que la compañía haya logrado crecer más que cualquier competidor directo del mercado, superando así las expectativas iniciales marcadas al crear la organización.

Sobre 123 Tinta

123tinta.es nace en junio de 2021 como el eCommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y tóner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y postventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

