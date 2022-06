Aldeas Infantiles SOS lanza una guía para prevenir y abordar en familia la violencia entre niños, niñas y adolescentes El documento incluye consejos dirigidos a menores afectados, causantes o testigos de agresiones como el acoso o la violencia emocional Redacción

miércoles, 29 de junio de 2022, 11:42 h (CET) La violencia entre iguales en la infancia y la adolescencia es una realidad compleja que implica aspectos físicos, emocionales y sexuales, y que tiene consecuencias nocivas tanto para las víctimas como para los agresores. En el marco del proyecto “Infancia segura: prevención y respuesta a la violencia entre iguales”, cofinanciado por la Unión Europea, Aldeas Infantiles SOS lanza una guía para fortalecer el papel de las familias a la hora prevenir, identificar y actuar ante este tipo de situaciones y promover la participación de la infancia y adolescencia en la creación de entornos seguros tanto para ellos como para sus iguales.



La violencia entre iguales en la infancia y adolescencia incluye comportamientos como el acoso, el ciberacoso, la violencia emocional, física y sexual. Todos ellos pueden aparecer en cualquier espacio de encuentro, pero son más frecuentes en la escuela, en los momentos de ocio y socialización y en ámbitos virtuales como internet o las redes sociales.

Crear en casa un clima de confianza que favorezca el diálogo y la comunicación, reforzar la autoestima de hijos e hijas, dar ejemplo con nuestros comportamientos como adultos de referencia y estar atentos a posibles cambios de humor o de actitud son algunas de las claves que destaca la guía a la hora de implicar a las familias en la prevención de cualquier tipo de violencia.

En caso de encontrar indicios de que hijos o hijas puedan ser objeto de violencia entre iguales, el documento aconseja no restarle importancia a lo ocurrido, no invalidar nunca sus opiniones o emociones, acompañarles en todo momento a la hora de abordar el problema y recordarles que nunca se debe responder a una agresión con otra agresión.

Con el fin de promover la participación y el protagonismo de niños y niñas sujetos de derechos, la guía se ha elaborado a partir de las propias opiniones de chicos y chicas que han participado en el proyecto, quienes, entre otros aspectos, demandan espacios seguros en los que poder expresarse libremente sin sentirse juzgados, reclaman asignaturas específicas como Ética o Ciudadanía y consideran que quienes son considerados “diferentes” por su etnia, religión u orientación sexual corren mayor riesgo de sufrir este tipo de agresiones.

En este sentido, y también a partir de sus propias observaciones, algunas de las recomendaciones que la guía ofrece a chicos y chicas son no quedarse callados y compartir lo ocurrido con padres, madres, profesorado u otras personas adultas de confianza y, en caso de ser testigos de algún caso, no apoyarlo ni participar de ninguna manera, informar de lo ocurrido y ofrecer apoyo a la víctima.

Por una infancia empoderada y creadora de entornos seguros

“Infancia segura: prevención y respuesta a la violencia entre iguales” es un proyecto internacional liderado por Aldeas Infantiles SOS que se desarrolla en España, Bélgica, Francia, Italia y Rumanía y está cofinanciado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Dirección General de Justicia de la Unión Europea.

Esta iniciativa nace con el objetivo de impulsar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Para ello, busca empoderar y capacitar a niños, niñas y jóvenes como agentes activos en la creación de entornos seguros tanto para ellos como para sus iguales, así como formar a profesionales que trabajan con la infancia en la identificación, prevención y respuesta a la violencia entre iguales.

En el marco del proyecto se capacitará a un total de 455 niños, niñas y adolescentes y a 572 profesionales en una serie de formaciones presenciales. A lo largo de ellas, chicos y chicas desarrollarán las habilidades necesarias para protegerse a sí mismos así como para prevenir y abordar situaciones de violencia entre iguales.

En el caso de las formaciones para adultos, serán los propios niños, niñas y adolescentes quienes proporcionarán la información en la que se basarán los cursos y los que darán pautas a los participantes. De hecho, los materiales en los que se basan estas formaciones han sido elaborados gracias a la experiencia y a la información proporcionada por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en el proyecto. Todo ello, con el fin de fomentar el liderazgo social y la participación de la infancia.

Más información sobre el proyecto en: www.aldeasinfantiles.es/infancia-segura

