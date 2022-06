​Pohema: Luna mansa cuántica galáctica Poesía Bayardo Quinto Núñez

La Luna charla y no se le entiende, o no quieren comprenderle. Ella siempre dialoga, cuenta sus sueños y sus sabores y sin sabores, no precluye a diario, siempre está aquí y allá, se reinventa para tejer día a día sin tiempo al tiempo. ¡Voy a ir allá algún día!

Entonces ella dice: reinvento cada día cuando caela oscura noche, yo me activo para encajaren una inmensa lista de cualidades virtuosas, para ser amada pero sólo al Sol añoran, que hace daño.

Muchos son despistados para aprender, crecer solamente me observan como una Luna redonda conforme la rotación del espacio, pero, a ciencia cierta no saben si soy cuadrada o no se qué, claro mevisto sin maquillaje por las mañanas, y visito las ciudades mentes, pero ustedes no me ven, regalo sonrisas y etcéteras, y tomomi ambiente a carcajadas porque no me han podido comprender.

Soy Luna lunática, que metraslado con pies cósmicos, e hilos de seda plantados en zona cuántica galáctica; claro que cometo errores, pero soy disciplinada porque a diario estoy con ustedes dándoles esa luz cuántica galáctica, no para fantasear entre letrísticas y amagos de versos, cuentos, teatro, música…, y vivir entre tumultos cósmicos. Soy, dama, sofisticada, de suspiros, tierna en ocasiones, rebelde sin razón, y princesa desde mi sitio cósmico como “Luna entre la Luna” porque no sólo la Luna que observan existe hay muchas más…! Soy, amante, ardiente, como sólo desee, no busco la perfección, sino trasmitir la mi misión como hermosa bondad lunática y, desde, mis besos ardientes agitando locos corazones y abrazos cálidos.

