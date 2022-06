El Perfil de Bienestar para lograr un control de peso eficaz Emprendedores de Hoy

miércoles, 29 de junio de 2022, 08:00 h (CET)

Un grupo de profesionales ha lanzado en España el Perfil de Bienestar gratuito, una iniciativa promovida por la firma de productos dietéticos Herbalife Nutrition.

Se trata de una plataforma web, a través de la cual los usuarios pueden responder a un cuestionario especialmente diseñado para determinar la condición física.

Se trata de un proyecto que está dirigido a las personas interesadas en controlar sus niveles de energía, tener un control de peso o adelgazar. Igualmente, es útil para usuarios que desean comenzar la práctica de algún deporte o desarrollar cualquier tipo de actividad física importante. Este Perfil de Bienestar gratuito sirve para establecer una condición inicial.

Datos fundamentales para hacer un diagnóstico Lo primero que busca determinar el Perfil de Bienestar es la condición física de la persona, a través de sus características corporales y sus hábitos de actividad física. Dentro de las primeras preguntas básicas, están los datos corporales como el género, el peso, la estatura y la fecha de nacimiento. En una segunda parte, se busca establecer la cantidad de actividad física.

Para ello, el cuestionario indaga sobre el nivel ejercicio del paciente, desde una vida sedentaria hasta una rutina de alto rendimiento. Con este fin, los usuarios deben seleccionar entre poco o nada de ejercicio, ligeramente activo, actividad moderada, media, intensa o muy intensa. Esta landing page busca establecer el tipo de rutina deportiva que se realiza y cuál es el objetivo de cada consultante.

La página inquiere al paciente sobre cuándo ha estado más a gusto con su peso y a qué edad tuvo esa contextura corporal ideal. La idea es establecer algún tipo de antecedente para contextualizar la información actual. Para determinar la complexión del hueso, solicita a la persona realizarse un sencillo examen con el cual se mide el diámetro de sus muñecas.

No se trata de un examen médico riguroso Los desarrolladores del proyecto aclaran que este examen no tiene fines terapéuticos ni de diagnóstico. Esto último en el sentido estrictamente médico y científico. Se trata de un comprobado sistema de autoevaluación corporal orientativa. Es un punto de partida que sirve como primer paso antes de comenzar una dieta o un programa de ejercicio.

Se trata de un estudio que en el mercado de salud en España está valorado por encima de los 70 euros. También se puede hacer de manera telefónica, donde un equipo de profesionales está instruido para responder todas las interrogantes de cada usuario. Añaden, sin embargo, que estas consultas no deben tomarse como un sustituto de la visita al médico.

El equipo de especialistas que desarrolló este perfil asegura que saber la condición inicial es fundamental para todo el mundo. Sin embargo, es vital para mujeres embarazadas o personas que presentan alguna condición física especial. Advierte que para estas personas existen planes de dieta o programas de ejercicios que podrían resultar contraproducentes.



