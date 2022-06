Las ventajas de la ortodoncia invisible en Barcelona por Clínica Dental Rob Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022

La ortodoncia invisible es un tratamiento dental que permite corregir problemas de mordida y mal posición dental que están estrechamente relacionados con patologías como el bruxismo, la caries y el desgaste dental, entre otros. Por eso, se dice que es un tratamiento que va más allá de mejorar la estética de la sonrisa.

Uno de los mejores tratamientos para devolver el equilibrio morfológico y funcional de la boca es la ortodoncia invisible, un tratamiento discreto, efectivo y cómodo que se realiza con alineadores transparentes hechos a medida del paciente y en el que se especializan los ortodoncistas de la Clínica Dental Rob.

¿Cómo es el tratamiento de ortodoncia invisible? La ortodoncia invisible es uno de los tratamientos dentales más demandados en Barcelona porque, además de resultar muy efectivo, no genera rozaduras, llagas o molestias. Además, el paciente puede retirárselos para comer, beber o higienizarse la boca.

Para garantizar la efectividad del tratamiento, el Dr. Alejandro Robas, director del área de ortodoncia de la Clínica Dental Rob aconseja usar los alineadores invisibles mínimo 22 horas al día y evitar los tratamientos de ortodoncia low cost que se ofrecen tanto en sitios web como en redes sociales.

El tratamiento de ortodoncia, supervisado por un especialista, resuelve de manera efectiva problemas bucodentales como el apiñamiento dental, los dientes espaciados, los dientes torcidos, la mordida cruzada y la sobremordida, entre otros. Los resultados se producen entre los 9 y 24 meses, dependiendo de las características de cada caso.

Las ventajas de acceder a un tratamiento de ortodoncia invisible en la Clínica Dental Rob son muchas. Los pacientes cuentan siempre con el acompañamiento de un profesional especializado en ortodoncia y antes de iniciar el tratamiento, pueden ver una simulación real de resultados.

Además, las férulas con las que se realizan los movimientos dentales no alteran la estética, son cómodas y removibles, por lo que todas las personas que las usan pueden seguir su vida con total normalidad y sin ningún tipo de dolor.

¿Qué tratamientos dentales de calidad están disponibles en Barcelona? Las personas que buscan un tratamiento de ortodoncia invisible en Barcelona pueden acceder a este servicio en la Clínica Dental Rob ubicada en Sarrià-Sant Gervasi, una clínica dental privada en la que cuentan con ortodoncistas especializados y con aparatología de última generación como el escáner intraoral. Con esta herramienta tecnológica, se obtienen registros 3D de la boca de los pacientes y se realiza la planificación de tratamientos de manera 100 % digital.

La Clínica Dental Rob cuenta también con especialistas en estética dental, implantes de carga inmediata o “dientes en un día”, odontopediatría, periodoncia y odontología conservadora.



