Auxilium permite contactar con un psicólogo de forma inmediata con su servicio de ayuda psicológica online

martes, 28 de junio de 2022, 16:36 h (CET)

Hace décadas, tras las inundaciones del camping de Biescas o los atentados del 11M, en España comenzó a destacar la importancia de la psicología de emergencias como parte de la atención a la población.

Como ocurre en toda ciencia, periódicamente surgen nuevos retos que la ponen a prueba y hacen que deba reinventarse. La aparición del COVID-19 y el subsiguiente confinamiento llevó a los psicólogos de emergencias a enfrentarse a situaciones en las que el contacto físico, la mirada o el lenguaje corporal no podían usarse para la atención psicológica, a través de las distintas líneas telefónicas de asistencia puestas en marcha. En este sentido, una de las opciones en auge ha sido la ayuda psicológica online, que consiste en prestar asistencia psicológica por parte de un profesional de la psicología especializado, a través de un teléfono móvil, una tablet o incluso un ordenador.

Una de las plataformas que se ha adaptado a esta nueva metodología es Auxilium. Esta plataforma de atención psicológica online proporciona asistencia profesional por videollamada de manera inmediata ante cualquier situación.

Auxilium ofrece una solución para contactar con un psicólogo de forma inmediata Auxilium es la primera plataforma con acceso inmediato a recomendaciones y videollamadas a profesionales de la psicología especializados. Está diseñada y desarrollada específicamente para ofrecer ayuda psicológica online ante cualquier tipo de situación de manera rápida y especialmente ante situaciones de crisis y emergencias.

Este proyecto novedoso busca aportar sencillas y claras pautas de actuación que sirvan de ayuda a personas de distintas edades afectadas por diferentes momentos críticos. Abarca situaciones relativas como las de comunicar el fallecimiento de un ser querido, afrontar determinados sentimientos que invaden a una persona cuando fallece una persona querida o controlar una crisis de ansiedad, entre otras.

Un equipo de profesionales de la psicología altamente cualificados y con demostrada experiencia son los encargados de dar impulso a este proyecto. Su larga trayectoria profesional en la asistencia psicológica especialmente en situaciones críticas les hace idóneos para tratar a las personas que soliciten ayuda por estas situaciones.

¿Cómo funciona Auxilium? La intención de Auxilium es acercar la atención psicológica a la población mediante su plataforma de acceso rápido a psicólogos especializados. Gracias a la ayuda de las nuevas tecnologías, han logrado poner en marcha su propósito, solventando así las necesidades actuales de acceso a la salud mental de la población.

Para acceder a los servicios de Auxilium es necesario acceder a su página oficial, en la cual se encuentra el botón “llamar”. Haciendo clic en este botón, aparece la lista de psicólogos con información relevante sobre su perfil profesional. Si en ese momento no hay ningún profesional disponible o la persona prefiere realizar consulta en otro momento, se puede hacer a través del botón “solicita tu consulta”, también visible en la página principal de la plataforma.

Una vez realizada la elección, es necesario escoger el tiempo de la consulta, aunque si es necesario, será posible continuar con la consulta una vez alcanzado el tiempo seleccionado. Por último, solo hay que rellenar un formulario con el e-mail y los datos de pago para iniciar la sesión y recibir la ayuda psicológica online.

Con esta propuesta, Auxilium quiere contribuir a facilitar el acceso al bienestar y la salud mental de las personas, tan necesario en los momentos actuales, haciendo uso de la tecnología digital.



