¿Cuándo se debe cambiar el ERP?, por Infonova

martes, 28 de junio de 2022, 16:35 h (CET)

El avance de la transformación digital en las empresas ha convertido a los programas de software de gestión ERP en un recurso indispensable para la organización de una compañía. Con ellos es posible integrar todos los datos de los distintos departamentos en una sola plataforma, automatizar procesos y conseguir un ahorro tanto de tiempo como de costes.

Una de las empresas especializadas en ERP y puntera dentro de su sector, es la consultora tecnológica Infonova, que cuenta con un blog en el que es posible acceder a información detallada y de primera mano sobre este tipo de software. De hecho, los próximos artículos que serán publicados hablan de cuáles son las medidas que se deben tomar antes de implantar un ERP y, por otro lado, cuáles son las señales que indican que ha llegado el momento de cambiar de proveedor de software.

Un blog con información valiosa sobre ERP para tomar las mejores decisiones En el blog de Infonova será posible acceder próximamente a dos artículos con información clave para tomar decisiones sobre la implantación de un software ERP en una empresa. En primer lugar, la empresa publicará un texto con los requisitos y pasos previos que una empresa debe cumplir para adoptar un programa de gestión. Por ejemplo, una de las sugerencias de esta firma es involucrar a todas las áreas y sus respectivos responsables en este tipo de decisiones.

En el mismo sentido, Infonova recomienda la confección de una lista de necesidades para contar con una descripción detallada de las operaciones que es necesario cubrir. Los programas de gestión cuentan con distintos módulos que sirven para gestionar diversos procesos. Una empresa puede requerir el uso de unos y no de otros, por lo que resulta importante elegir cuáles son los necesarios para no gastar dinero de más.

Por otra parte, en el blog de la empresa será posible acceder a otro artículo en el que se describen los casos en los que una empresa debe evaluar la posibilidad de cambiar de ERP. Por un lado, estar desactualizado siempre supone una desventaja y, además, una compañía puede estar sometida a procesos de cambio que generan nuevas y distintas necesidades. Estos son, según la consultora tecnológica, algunas de las circunstancias en las que contratar un nuevo programa puede ser una buena opción.

Infonova cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector industrial A lo largo de 20 años de experiencia, Infonova ha realizado implantaciones de software ERP, CRM o GMAO en empresas industriales, de retail, distribución, ingenierías, agrícolas y panificadoras, entre otras. La firma cuenta con un equipo de trabajo capaz de llevar adelante la transformación digital de cualquier negocio. Además, la empresa se caracteriza por el compromiso con el cliente y por la adaptación de sus servicios a las necesidades de cada caso.

El blog de Infonova es una fuente de información valiosa para todos aquellos interesados en saber más sobre los programas de gestión ERP, un recurso que actualmente es vital para optimizar la operación de cualquier empresa.



