¿Cuántas sesiones de láser se necesitan para eliminar el vello? Dermativa

martes, 28 de junio de 2022, 16:23 h (CET)

Aunque la vellosidad es algo natural en los seres humanos, también resulta desagradable y antihigiénica en algunos casos. Por fortuna, gracias a los avances tecnológicos, con la depilación láser es posible deshacerse del vello corporal en muy poco tiempo. Una de las preguntas que muchas personas se hacen es cuántas sesiones de láser se necesitan para eliminar el vello. No obstante, es preciso destacar que todo depende de cada caso en particular y de algunos factores específicos que pueden aclarar expertos en el área como los que trabajan en Dermativa, un centro ubicado en Palma de Mallorca.

Las sesiones de láser necesarias para eliminar el vello, según Dermativa El número de sesiones de láser que se necesitan para eliminar el vello es algo muy relativo, según explican los especialistas de Dermativa, ya que hay muchas cosas que se deben tener en cuenta como el sexo, el grosor del pelo y la zona a depilar. Sin embargo, recalcan que para ver resultados, el número aproximado oscila entre seis y ocho.

En este centro especializado en depilación láser utilizan las técnicas más avanzadas del momento como el Diodo, Alejandrita y Nd-Yag, con las cuales es posible erradicar el vello facial y corporal sin dolor ni efectos secundarios.

Cuál de las técnicas utilizar va a depender también de cada paciente, dado que cada una de ellas está especializada para cada tipo de vello y de piel.

Características de los procedimientos El centro Dermativa emplea la única plataforma capaz de combinar los tres tipos de láser específicos con resultados efectivos. El Alejandrita es recomendado en su mayoría para personas con piel clara. Por su parte, el de Diodo es ideal para pieles oscuras o bronceadas. El Nd-Yag es aconsejable también para individuos de tez muy oscura y pelos muy gruesos.

Recomendaciones para quienes desean hacerse una depilación láser Las mujeres y los hombres de hoy en día quieren lucir una piel suave y limpia. La depilación láser es uno de los tratamientos más buscados para este propósito desde hace años por su alta efectividad y simplicidad. Una de las cosas que más gusta de esta técnica es que es indolora y son pocas las recomendaciones a seguir antes de realizarla.

Una de las cosas fundamentales previo a la depilación láser es no quitar el vello de raíz con cera. Lo más idóneo sería depilarlo con una cuchilla. Antes y después del tratamiento se debe, además, hidratar la piel para prevenir que la dermis se irrite y aparezcan rojeces e inflamaciones.

Los diagnósticos en Dermativa son completamente gratuitos. Para contactar con este centro se puede acceder a la página web donde ofrecen todos los detalles que los usuarios necesitan o acudir directamente a su sede en Palma de Mallorca.



