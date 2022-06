¿Cómo cuidar el cabello en verano con algún tratamiento capilar?, según la Clínica Capilar Laura Agrelo Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 16:09 h (CET)

Durante las vacaciones de verano es común tomar el sol y disfrutar de los días en el mar o la piscina.

Sin embargo, el contacto extremo con los rayos solares puede traer consecuencias negativas, como el deterioro de la piel y el cabello, si no se toman medidas preventivas.

Más de 30 años de experiencia en la aplicación de tratamientos capilares y dermatológicos honran la trayectoria de la Clínica Capilar Laura Agrelo, con sedes en Madrid y Santiago de Compostela. La fundadora y su equipo de profesionales recomiendan su tratamiento capilar para cuidar el cabello en verano.

Temperatura, ambiente y químicos: los principales agresores En esta época, el pelo se encuentra más vulnerable ante factores agresores, como las altas temperaturas, la sal, el cloro o los rayos UV. Las personas con cabellos largos, teñidos o con tratamientos químicos deben multiplicar las medidas preventivas.

La deshidratación suele presentarse cuando comienza la exposición al sol, debido a que el cabello está conformado en un 15 % por agua. En días de calor intenso, parte de la humedad natural se evapora, dejando el pelo seco y sin brillo. En la página web de Clínica Capilar Laura Agrelo, los usuarios encontrarán una línea propia de productos naturales de cosmética capilar, hidratación y nutrición, elaborados a base de extractos vegetales para contrarrestar esta situación.

Además, los pacientes pueden reservar una cita para ser evaluados y tratados con procedimientos específicos. Pese a que los pacientes hayan recibido algún tratamiento para fortalecer la raíz capilar, es recomendable cubrir la superficie con un sombrero, una gorra o un bonito pañuelo. Otro consejo para que el cabello no sufra durante el verano es aplicar protector solar después de cada baño, asegurándose siempre de que no posee componente químicos agresivos.

Las vacaciones favorecen el look natural en las melenas, un hecho que puede ser aprovechado para sanar el cabello, al no someterlo a planchas, secadores o alisadores. Otra acción que debe practicarse con disciplina es mojarse el pelo en la ducha antes de entrar en el mar o en la piscina. Igualmente, se recomienda retirar el cloro o el salitre al salir del agua.

¿Cuáles son los tratamientos de vanguardia y las fórmulas propias? Cuando el paciente desea profundizar más la cura de patologías como caspa, seborrea, areatas y todo tipo de alopecias, Laura Agrelo y su grupo de expertos valoran cada caso con la dermatóloga de la clínica y lo resuelven con técnicas como la bioestimulación capilar. La primera cita determinará el camino hacia la desaparición de cualquier afección, con técnicas de mesoterapia, laserterapia y mucho más.

Cada uno de estos procesos, incluyendo los injertos, puede ser financiado con planes personalizados. Gracias a la atención exclusiva que ofrece la Clínica Capilar Laura Agrelo, la salud y la belleza del sistema capilar están absolutamente garantizadas, ya que cuenta con la certificación premium de Tu Medicina Financiada.



