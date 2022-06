La verdad de la digitalización que no se sabe sobre los proveedores tecnológicos, de la mano de Jumo Technologies Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 15:56 h (CET)

Actualmente, es imprescindible para las compañías contar con programas que ayuden a sus empresas a crecer, a través plataformas de gestión integral, ya sea ERP, CRM, e-commerce, MRP, SGA o cualquier otro módulo que se necesite.

En ese sentido, Odoo es uno de los mejores y más completos softwares de gestión para cubrir las necesidades de una compañía. Para su implementación, la firma de consultoría de negocios Jumo Technologies es partner gold de Odoo y cuenta con una amplia trayectoria, ofreciendo un servicio integral, con la configuración y desarrollo necesarios para la adaptación de cada flujo de trabajo.

Digitalizar una compañía con Odoo con la ayuda de Jumo Technologies Odoo es un sistema utilizado por más de 4 millones de empresas alrededor del mundo, debido a que cubre necesidades como ventas, finanzas, recursos humanos, almacenes, campañas de marketing por mail, foro, posicionamiento web, fabricación, entre muchas otras. Sin embargo, al ser de código abierto existen necesidades que no están previstas en el sistema de manera predeterminada, pero que pueden ser desarrolladas para amoldarse a cada modelo de negocio.

De este modo, el número de usuarios de Odoo lo convierte en un proyecto robusto, con más de 16 años de trayectoria y la posibilidad de agregar, modificar o eliminar funcionalidades de acuerdo a las necesidades de los clientes, sin afectar a los demás módulos. Así, permite reducir costes de mantenimiento, mejoras, modificaciones, soporte y resolución de bugs. Por su parte, Jumo Technologiesse encarga de estudiar las necesidades de los proyectos de sus clientes, para brindarle una solución completa, personalizando cada módulo con el fin de brindarle todas las herramientas de gestión que necesite.

Beneficios de la implantación de Odoo Con el aval de los años de experiencia y los clientes satisfechos, Jumo Technologies se ha consolidado como una de las empresas líderes en la implantación de Odoo. De esta forma, es posible unificar la gestión de procesos y lograr vender con mayor eficiencia, generar presupuesto, gestionar órdenes y contratos, así como agilizar la comunicación y encargarse del mantenimiento de productos y precios. Asimismo, este software brinda informes intuitivos, permite gestionar facturas y manejar pagos, generando un aumento de la productividad del negocio.

Por otro lado, facilita las operaciones de contabilidad, la gestión de proyectos y la administración de órdenes de proveedores y órdenes de compra. Al mismo tiempo, hace posible realizar una valoración del inventario, informes de ganancias y hojas de balance. Además, a través de Odoo se pueden monitorizar el tiempo de trabajo, gestionar a los empleados y programar citas en línea, entre muchas otras funcionalidades.

Con un staff de profesionales altamente cualificados para crear soluciones que se adapten a las necesidades de cada cliente y con un acompañamiento continuo durante todo el proyecto, Jumo Technologies es una de las mejores alternativas para ofrecer soluciones digitales mediante la implantación de Odoo.



