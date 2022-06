¿Qué es el Real Time Bidding y cuáles son sus beneficios?, por IEMPRESA Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 15:33 h (CET)

Las nuevas estrategias de promoción en la web que modelaron las dinámicas del marketing digital actual se implementaron hace más de una década. Hoy en día, estas estrategias han evolucionado y se articulan en tecnologías que incluyen la inteligencia artificial o el procesamiento masivo de datos.

Esto supone un acercamiento modernizado a la publicidad en Internet que modifica el comportamiento de compra de los consumidores y perfila un tipo de relación diferente entre el proveedor de productos o servicios y su posible cliente.

Entre estas nuevas estrategias destaca el Real Time Bidding o RTB Marketing. Un modelo de publicidad online basado en la compra programática de espacios de promoción en la página web. Es capaz de predecir los anuncios que deben publicarse en un grupo particular de usuarios, siguiendo un objetivo específico y en un momento clave de influencia. La agencia experta en estrategias de marketing digital en Madrid, IEMPRESA, se ha propuesto destacar las principales ventajas de este modelo, con el objetivo de brindar un panorama más amplio de servicios de marketing digital enfocados en la creación de fuentes rentables de ingresos.

¿Qué ventajas tiene el modelo RTB? El modelo RTB utiliza una potente tecnología de predicción junto a un completo sistema de Big Data para hacer pujas por espacios publicitarios a partir de una audiencia microsegmentada. Las ofertas se llevan a cabo a través de intercambios de anuncios que se adaptan a miles de páginas web mediante un proceso de compraventa en tiempo real. Esto no solo permite que los anuncios se publiquen en los perfiles de clientes específicos, sino que también predice el momento necesario para que dicho anuncio genere el impacto esperado y contribuya a la captación de clientes rentables.

Todo esto es posible gracias a una estrategia de Big Data que recopila la información de los internautas a través de cookies y la traduce en un perfil detallado que contempla los gustos, localización geográfica, hábitos de consumo y patrones emocionales o políticos de los consumidores, entre otros datos. Toda esta información favorece una investigación inteligente y en tiempo real, para ofrecer los productos que las personas desean y necesitan.

Beneficios del RTB Está comprobado que el modelo RTB promueve el rendimiento de las actividades publicitarias de cualquier negocio, aumenta las peticiones de información relacionadas con sus productos o servicios e intensifica el número de ventas en canales digitales o tiendas online.

El modelo RTB también permite vincular anuncios con otras campañas en diferentes medios digitales como redes sociales, vídeo, SEM o SEO, y facilita la creación de un ecosistema de promoción que genera la contundencia necesaria para que el negocio crezca. Por este motivo, IEMPRESA ofrece un plan de Real Time Bidding completo que ayuda a las organizaciones a llevar sus estrategias publicitarias al nivel requerido para aumentar su competitividad en el mercado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.