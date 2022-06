Jornada de enfermería escolar en Sevilla, por ACEESE Emprendedores de Hoy

martes, 28 de junio de 2022, 13:52 h (CET)

Con el objetivo de abordar diversos temas relacionados con la salud en las escuelas, la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE) invita a la población española a asistir a la I Jornada de enfermería escolar en Sevilla.

Esta serie de mesas y conferencias que se llevarán a cabo el jueves 30 de junio, desde las 09:00 h hasta las 20:00 h, contarán a su vez con la participación de la Asociación Científica Andaluza de Enfermería y Salud Escolar (ACAESE) y el Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla (US).

Actualizaciones sobre el rol de la enfermería en los centros educativos La jornada que tiene por título “Visibilización de la Enfermera Escolar y su labor en los Centros Educativos”, busca dar una visión global de la situación de la enfermería en las instituciones educativas, a través de comunicaciones, debates e intervenciones de ponentes con conocimientos y trayectoria en el área, para conocer cómo se desarrolla en la actualidad el rol de los enfermeros en estos ambientes.

Asimismo, el evento tiene como objetivo mejorar el cuidado asistencial, la prevención y promoción de la salud entre los niños, jóvenes y todas las personas que hacen vida en el ámbito escolar, incluidos docentes, personal no docente y padres. Durante este punto de encuentro entre diferentes figuras del sector, se pretende dar una visión del rol de la enfermería a nivel estatal y en toda la Comunidad de Andalucía.

La importancia de la enfermería escolar Los estudiantes suelen pasar muchas horas en la escuela, tiempo durante el cual las capacidades de desarrollo y acumulación de aptitudes son fundamentales a la hora de la formación de la persona. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa ha definido la necesidad de fomentar en la escolaridad la adquisición de conocimientos básicos con respecto a los estilos de vida saludable, para que los jóvenes estén preparados en edades tempranas ante cualquier situación y poder ayudar a otros infantes que requieran asesoramiento en el tema.

En esta época, problemas como la bulimia, consumo de drogas, virus e infecciones se han hecho presente en muchas instituciones y es necesario que los jóvenes tengan los conocimientos y cuidados necesarios, así como un lugar donde acudir en caso de que se presente la situación. Por ello, es fundamental que las instituciones escolares cuenten con el apoyo de una enfermería escolar, para que brinde el adecuado tratamiento a la hora de que algo ocurra.



