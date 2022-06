Ocho requisitos para convertir una vivienda en un hogar saludable Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 16:59 h (CET) Tal y como apunta Sto, más allá de cuestiones básicas como la seguridad estructural de un inmueble, o contar con una superficie y estancias mínimas, hay otros muchos aspectos que condicionan que un hogar sea considerado como saludable. Algunos de ellos: mantener una temperatura adecuada, apostar por materiales de construcción libres de toxicidad, escoger textiles y superficies naturales, cuidar la calidad del aire o la limpieza constante Los españoles pasan una media de 15 horas en sus viviendas cada día, un tiempo más que suficiente para justificar el papel fundamental que tienen las características de un inmueble en la salud de sus inquilinos. Más aún si se tiene en cuenta que incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una relación directa entre la optimización de la habitabilidad de una vivienda y la mejora de la calidad de vida de los usuarios.

Y es que, más allá de cuestiones básicas como la seguridad estructural de un inmueble, contar con una superficie y estancias mínimas, o disponer de las instalaciones eléctricas, de fontanería y de telecomunicaciones necesarias, hay otros muchos aspectos relacionados con el diseño, el mantenimiento y el cuidado de un inmueble que condicionan que sea considerado como saludable. Los expertos de Sto, multinacional especializada en el desarrollo e instalación de sistemas y materiales de construcción, explican algunos de estos factores y ofrecen algunas ideas para crear hogares confortables:

Mantener un adecuado confort término y de humedad . Para conseguir un excelente estado de bienestar en el hogar, el primer paso es alcanzar una temperatura interior de entre 23 y 25 grados, que la humedad oscile entre el 40%-60% y que no haya ráfagas o corrientes de aire. Para regular la primera característica, la principal solución es la instalación de un sistema de aislamiento térmico, ya que permitirá evitar pérdidas de frío y calor, mejorar el confort del inmueble y reducir su demanda energética. De forma complementaria, otras alternativas son el uso de sistemas de climatización eficientes, la aplicación de yeso o placas de yeso laminado, el uso de sistemas de regulación de temperatura y humedad o la buena elección de carpinterías.

. En cuanto a la decoración interior, se recomienda apostar por materiales más orgánicos y transpirables como linos, algodón, fibras vegetales, maderas o morteros de cal, que generan un ambiente interior más sano y limpio, siendo más adecuados para una vivienda saludable. Cuidar la calidad del aire interior. Los dolores de cabeza, los catarros, las alergias, los problemas dermatológicos y otras dolencias comunes están relacionados en muchas ocasiones con el aire que se respira a diario en una vivienda, compuesto en su mayoría por sustancias como ácaros, olores, humo, contaminación o polen. Algunas alternativas para afrontar esta problemática son optar sistemas de ventilación mecánica controlada que ayuden a renovar el aire interior, aplicar sistemas de filtración y purificación o recurrir al uso de plantas, especialmente las más depurativas. De igual modo, también existen pinturas y revocos de silicato que son capaces proporcionar un ambiente óptimo a través de la protección contra humedades y sustancias nocivas, e, incluso, ya hay pinturas con capacidades purificantes del aire que, gracias al efecto de la luz, descomponen olores y neutralizan sustancias nocivas.

