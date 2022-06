Fundación Adecco estrena "Empleario", una plataforma online para formar a personas en riesgo de exclusión Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 17:02 h (CET) La herramienta contará con cursos en competencias y habilidades con alta demanda por parte de las empresas o en sectores emergentes. Las personas que formen parte de estos grupos sociales podrán acceder a los cursos y solicitarlos en https://formacion.fundacionadecco.org/ En un mercado laboral cada vez más competitivo y global, la formación se alza como el elemento por excelencia para que los demandantes de empleo puedan encontrar una ocupación de forma sostenible en el tiempo. Además, en medio de un proceso de digitalización sin precedentes, que ha transformado la forma de organizar las empresas y de crear productos y servicios, resulta fundamental abordar la capacitación de las personas en el área tecnológica, de modo que puedan adaptarse a una economía y a un mercado laboral eminentemente digitalizados.

En este escenario, el Grupo Adecco pone en marcha, a través de su Fundación, “Empleario”, una nueva plataforma de formación online, concebida para capacitar a personas en riesgo de exclusión en áreas de alta empleabilidad, poniendo especial énfasis en el contexto digital y en sectores que tradicionalmente trabajan con la Fundación Adecco en inclusión laboral. Se trata de un espacio virtual de aprendizaje en el que las personas participantes podrán contar con la Fundación Adecco para diseñar su plan de formación y así mejorar su empleabilidad.

Formación para “no dejar a nadie atrás”

Este recurso está especialmente dirigido a las personas a las que la Fundación Adecco ayuda habitualmente en su búsqueda de empleo: con discapacidad, profesionales senior en situación de desempleo de larga duración, familias monoparentales, víctimas de la violencia de género y otras personas en riesgo de exclusión. Quienes participen dispondrán de una variada oferta de cursos que les dotarán de competencias y habilidades para conectar con sectores y puestos emergentes.

Según Francisco Mesonero, director de Sostenibilidad del Grupo Adecco y director general de la Fundación Adecco: “la verdadera política tractora del país es la formación de la ciudadanía y no podemos dejar atrás a aquellas personas que encuentran barreras adicionales en su acceso al empleo. Muy al contrario, es necesario habilitar espacios y recursos que equiparen su formación y conocimientos a los del resto de la población, para que puedan competir en condiciones de igualdad en el mercado laboral, a la vez que avanzamos hacia una sociedad más igualitaria, inclusiva y competitiva. Fruto de este convencimiento nace esta nueva plataforma de formación online, que esperamos sea el trampolín hacia el empleo para muchas personas en riesgo de exclusión que desean y necesitan trabajar”.

Aprendizaje y empleabilidad a un solo click

Esta plataforma de formación online ha sido diseñada por el equipo de la Fundación Adecco con el apoyo y la tecnología de Xteach internet solutions, donde se alojan los cursos interactivos y experiencias de aprendizaje creados por Artline Solutions. Tras un trabajo de profundo análisis de las demandas y necesidades actuales de las empresas en materia de formación se han definido para los próximos años, formaciones muy prácticas para mejorar su empleabilidad.

El espacio cuenta actualmente con tres bloques formativos y distintas formaciones que se irán ampliando en los próximos meses:

Formación para el empleo . Los usuarios podrán adquirir los conocimientos y habilidades clave para afrontar la búsqueda de trabajo de forma exitosa. Entrevistas de trabajo, definición de objetivo profesional, herramientas y estrategias de búsqueda de empleo y proceso de selección son los cursos actualmente disponibles.

. Los usuarios podrán adquirir los conocimientos y habilidades clave para afrontar la búsqueda de trabajo de forma exitosa. Entrevistas de trabajo, definición de objetivo profesional, herramientas y estrategias de búsqueda de empleo y proceso de selección son los cursos actualmente disponibles. Programación . La demanda de perfiles en el área de programación es muy alta y creciente. Actualmente, casi cualquier tipo de empresa requiere este tipo de servicios: desde pequeños negocios que se adentran en la venta online hasta grandes corporaciones que los tienen muy integrados en sus procesos. Por ello, la plataforma oferta cursos en fundamentos de programación, HTML, JavaScript, bases de datos, etc.

. La demanda de perfiles en el área de programación es muy alta y creciente. Actualmente, casi cualquier tipo de empresa requiere este tipo de servicios: desde pequeños negocios que se adentran en la venta online hasta grandes corporaciones que los tienen muy integrados en sus procesos. Por ello, la plataforma oferta cursos en fundamentos de programación, HTML, JavaScript, bases de datos, etc. Competencias digitales. La búsqueda de empleo en sí misma, así como el desempeño posterior exigen, como mínimo, conocimientos digitales básicos, así como la realización de gestiones con organismos públicos para tramitar recursos como la demanda de empleo. Es por ello que la plataforma ofrece la posibilidad de formarse en alfabetización digital, aprendiendo el manejo de herramientas digitales fundamentales, y realización de trámites online, hoy imprescindibles para realizar numerosas gestiones a través del Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, etc. La plataforma está disponible en el siguiente enlace: https://formacion.fundacionadecco.org/. Aquellas personas que cumplan los requisitos para participar en los programas de formación y empleo de la Fundación Adecco, podrán acceder al curso de interés y solicitar su participación. En caso de que la persona interesada cumpla dichos requisitos, podrá inscribirse desde su propio domicilio y recibirá respuesta de admisión por parte del equipo de la Fundación Adecco.

