Gloü Organics: los cosméticos (de moda) que cuidan de la flora cutánea

martes, 28 de junio de 2022, 17:03 h (CET) Gloü Organics es una innovadora marca cosmética con tecnologías diseñadas para el cuidado del ecosistema activo en la piel que está arrasando Gloü Organics es una revolución cosmética pionera en la creación de fórmulas para el cuidado de la flora cutánea. Nace de la necesidad de Anabel Zaldívar y Rebeca Gómez, fundadoras de la marca, de encontrar un producto que se adapte a las necesidades de todo tipo de pieles de manera natural y sostenible.

¿Qué es la flora cutánea?

Anabel explica: "existe, en la capa más superficial de la piel, un complejo ecosistema de microorganismos, denominado microbioma o flora cutánea”. Está compuesto por bacterias, microbios y hongos y, según añade Zaldivar “son los encargados de luchar contra los agresores externos que afectan al correcto equilibrio de la piel”, es decir, componen la barrera física e inmunológica que protege la dermis y la mantiene hidratada, saludable y libre de infecciones.

El microbioma cutáneo es clave para presumir de una piel saludable, luminosa y radiante. “Cuando este escudo se derrumba la piel queda expuesta a todas las agresiones externas, aumentando las posibilidades de desarrollar inflamaciones, acné y envejecimiento prematuro”, aseguran desde Gloü Organics.

6 productos para proteger la flora cutánea

La marca Gloü Organics está formada por 6 productos cosméticos para tipo de pieles: una rutina de cuidado facial creada para respetar y cuidar la flora cutánea.

El Mousse Limpiador Micelar (21€ en glouorganics.com) tiene una fórmula rica en enzimas, antioxidantes y activos calmantes e hidratantes. Entre sus ingredientes destacan el aloe vera, la caléndula y la manzanilla que disuelven las impurezas, limpian, oxigenan la piel y reestablecen su equilibrio natural.

El tónico exfoliante enzimatico (39€ en glouorganics.com) cuenta con una combinación de AHA enriquecida con enzimas frutales de efecto renovador y equilibrante. Ayuda a reducir el tamaño de los poros e igualar el tono de la piel.

El sérum reparador antioxidante (43€ en glouorganics.com) es un concentrado de vitalidad para la piel que combina siete aceites cuidadosamente seleccionados con vitamina E y escualeno de oliva.

La crema facial regeneradora (41€ en glouorganics.com) aporta elasticidad y firmeza a la vez que actúa como un escudo protector con una composición a base de prebióticos, escualeno de oliva, vitaminas E y C y ácido hialurónico. Cuenta también con granada, espirulina y mango que reducen las arrugas y otorgan vitalidad, frescura e hidratación.

La mascarilla purificante enzimática (37€ en glouorganics.com) está creada para detoxificar y reparar la piel de los efectos nocivos del estrés a través de ingredientes como las enzimas, los BHA y el kaolín. Tiene acción reparadora y protectora que proviene de las propiedades de la frambuesa, los aceites y el ácido hialurónico.

El contorno de ojos (37€ en glouorganics.com) es un tratamiento para aliviar los signos de envejecimiento de la piel. Con una fórmula compuesta con prebióticos, ácido hialurónico, escualeno de oliva, vitamina E y C que otorgan un extra de hidratación a la mirada. Se enriquece con trufa y espirulina.

