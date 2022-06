5 productos veganos estrella en Spainfy Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 17:10 h (CET) Spainfy, el marketplace que ofrece productos creados y elaborados exclusivamente en España, apoya así al comercio y a la manufactura del país En Spainfy se ofrece una enorme variedad de alimentos y bebidas, entre ellos productos veganos, de venta online hechos exclusivamente en España con ingredientes de una calidad excepcional.

El mundo vegano cada vez crece más, con bastante diversidad en cuanto a alimentación. En Spainfy se destacan los 5 productos veganos estrella que no pasarán desapercibidos para nadie:

Nata vegetal para montar y cocinar

Preparado vegetal alternativo a la nata, para montar y cocinar. Sin lactosa, sin gluten. Apto para personas veganas.

Se puede almacenar a temperatura ambiente.

Mantener al frío al menos 12 horas antes de su uso.

Trocitos veganos estilo cordero

Preparado vegetal de 300 gramos estilo cordero a base de soja no GMO, apto para personas veganas. Sin lactosa, sin huevo, sin carne. Contiene soja. Se puede consumir frito, al horno o salteado. Recomendada su conservación a menos 18º.

Mozzarella clásica vegana bio

Delicioso preparado vegetal a base de arroz integral germinado elaborado con ingredientes 100% de agricultura ecológica. La alternativa vegetal a la mozzarella de origen animal, de sabor delicado y textura perfecta. Ideal para acompañar ensaladas cortado a cubitos; en pizzas se funde muy bien y puede añadirse a los tradicionales bocadillos vegetales. Gluten free.

Hamburguesa vegetal sabor pollo

Hamburguesa estilo pollo de Fry´s. Hamburguesa, pollo, vegetal, vegana, vegetariana, sin carne, de 320 gramos de peso.

Sin leche, sin huevo, 100% vegetariano y vegano.

Hacer al horno 10-12 minutos a 180 ºC o freír en aceite caliente hasta dorar vuelta y vuelta.

Biochoc crema de cacao bio

Deliciosa crema de Chocolate Biochoc, ecológica, sin palma y apta para personas veganas.

Las cremas de cacao bio Bética están elaboradas con ingredientes de alta calidad procedentes de agricultura ecológica. Contiene un porcentaje elevado de aceite de oliva virgen extra, el cual es beneficioso para el sistema cardiovascular.

