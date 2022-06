Tratamientos para las manchas en la piel y cómo prevenir para el verano, por Farmacia Laura Garín Emprendedores de Hoy

Las manchas en la piel son uno de los síntomas que evidencian el envejecimiento cutáneo. A pesar de que con una correcta rutina pueden mejorar, lo mejor es evitar su aparición. Esto es posible utilizando protector solar en cantidad adecuada a diario, todos los días del año.

En el catálogo de la Farmacia Laura Garín se dedica un apartado a los cosméticos antimanchas. Estos no solo ayudan a evitar la hiperpigmentación, sino también a eliminar las manchas provocadas por los rayos solares.

Importancia de proteger la piel durante el verano Pese a que el sol es imprescindible para la vida y brinda beneficios al organismo, la exposición excesiva puede resultar peligrosa y perjudicial. Los rayos solares son responsables del 80 % de los signos visibles de la edad y la principal causa de las manchas en la piel.

Esto ocurre debido a que, como mecanismo de defensa del organismo ante la radiación ultravioleta, se incrementa la producción de melanina. Esta sustancia es la encargada de generar el pigmento de la piel y la razón por la cual las manchas aparecen más en verano. Y es que, durante esta época del año, las personas suelen exponerse durante más tiempo a los rayos solares, ya que realizan más actividades al aire libre.

Para prevenir la aparición de manchas en la piel, en especial durante esta época, los dermatólogos recomiendan aplicar un fotoprotector. Y no solo eso, sino que debe ser empleado de manera correcta, renovándolo cada 2 o 3 horas. En caso de tener manchas, los expertos aseguran que las cremas y sérum despigmentantes son una buena opción, pero debe haber constancia en su aplicación.

Farmacia Laura Garín ofrece tratamientos para prevenir y eliminar manchas en la piel Farmacia Laura Garín pone a disposición una serie de tratamientos eficaces para prevenir y atenuar las manchas. Cuenta con cosméticos elaborados a base de antioxidantes, los cuales ayudan a evitar la pigmentación. Además de ello, también inhiben la producción de melanina, siendo ideales para coadyuvar en el tratamiento de las manchas solares.

Entre sus productos se encuentran fotoprotectores faciales con acción despigmentante. Estos representan una excelente opción para proteger la piel frente a las radiaciones solares, a la vez que se aclara y unifica su tono. También disponen de rutinas completas para quitar manchas, con descuentos especiales. Estas incluyen limpiador, crema hidratante para día, agua micelar, sérum y crema de noche.

La página web de la Farmacia Laura Garín ofrece descuentos en la mayoría de sus cosméticos antimanchas que van desde el 10 % hasta el 20 %. Además, en pedidos mayores de 39 € el envío es gratuito a toda la península. Adquirir sus productos es una opción ideal para la piel y el bolsillo.



