NTT extenderá el mayor estadio conectado del mundo al Tour de Francia femenino con Zwift

Un hito clave para el ciclismo femenino en el que NTT acercará a los aficionados a la acción NTT Ltd., empresa líder en servicios de TI e infraestructura, está utilizando la tecnología y la innovación para mejorar la experiencia de los aficionados tanto en el Tour de France masculino como en el Tour de France femenino con Zwift.

El evento de 2022 será testigo de la carrera inaugural femenina que comenzará en los Campos Elíseos el 24 de julio de 2022, antes de que finalice la carrera masculina ese mismo día. La carrera femenina contará con 24 equipos de seis ciclistas y concluirá el 31 de julio de 2022 en La Super Planche des Belles Filles. NTT ha sido el socio tecnológico oficial del Tour de Francia durante los últimos ocho años.

Por primera vez, y en un momento en el que el interés por el ciclismo femenino está en auge, NTT acercará a los aficionados a la acción a través de la implementación del seguimiento en tiempo real de los ciclistas, el Race Center y su estrategia de modelado predictivo para apoyar la carrera. La propuesta también incluye @letourdata, el contenido basado en datos que ayuda a contar las historias de la carrera a través de las redes sociales. Los perfiles de los ciclistas y del equipo revelarán información única sobre el pelotón profesional femenino.

Además de esto, NTT junto a A.S.O. ofrecerá una serie de experiencias digitales nuevas y mejoradas para atraer a los aficionados de todo el mundo, tanto en casa como en carretera. Estas experiencias incluyen:

El humano digital : NTT ha desarrollado un quiosco interactivo con un avatar humano realista generado por IA, que proporcionará información relevante de la carrera y también información turística de interés. Esta tecnología se desplegará en la tienda oficial de fans en el Grand Depart de Copenhague y en el Technical Truck de NTT al final de cada etapa.

: NTT ha desarrollado un quiosco interactivo con un avatar humano realista generado por IA, que proporcionará información relevante de la carrera y también información turística de interés. Esta tecnología se desplegará en la tienda oficial de fans en el Grand Depart de Copenhague y en el Technical Truck de NTT al final de cada etapa. Un gemelo digital mejorado : El año pasado, NTT creó un gemelo digital del evento que permitió al personal ganar visibilidad en tiempo real y, en última instancia, optimizar las operaciones para garantizar la continuidad y la resiliencia de la carrera. Este año, la tecnología ha mejorado la conectividad para proporcionar eventos más inteligentes, lo que permite tomar decisiones más rápidas e informadas en un entorno altamente complejo y en constante cambio.

: El año pasado, NTT creó un gemelo digital del evento que permitió al personal ganar visibilidad en tiempo real y, en última instancia, optimizar las operaciones para garantizar la continuidad y la resiliencia de la carrera. Este año, la tecnología ha mejorado la conectividad para proporcionar eventos más inteligentes, lo que permite tomar decisiones más rápidas e informadas en un entorno altamente complejo y en constante cambio. Colaboración con Strava: El canal de narración en vivo de NTT, @letourdata, en colaboración con Strava, llevará comparaciones en tiempo real entre aficionados, profesionales y King of the Mountain (o los tiempos más rápidos conocidos) a las redes sociales y se transmitirán durante la carrera. "Con el ciclismo femenino en alza, como vimos en la edición de 2020 de La Course By Le Tour de France con FDJ con más de 30 millones de telespectadores, estamos increíblemente orgullosos de seguir ayudando a ampliar la base de aficionados y formar parte de este hito histórico para el ciclismo femenino. Todavía queda mucho trabajo por hacer para lograr la igualdad en el ciclismo, pero nos apasiona hacer todo lo posible para aumentar la accesibilidad del deporte. Nuestra tecnología permite llevar la acción a más aficionados que nunca", afirma Michele McGuire, vicepresidente de Managed Services Delivery, Europa en NTT Ltd.

"En lo que respecta a la tecnología, ambas carreras son altamente dinámicas y requieren acceso a información en tiempo real para garantizar un funcionamiento continuo y sin problemas, al tiempo que se crea una afición más informada y comprometida. La pila completa de soluciones y la experiencia de NTT continuará apoyando a la A.S.O en la transformación de la famosa carrera", añade McGuire.

"En A.S.O, estamos muy orgullosos de lanzar el Tour de France femenino con Zwift y de poder contar con socios tecnológicos clave como NTT. Nuestra asociación con NTT es bien conocida por acercar a los fans a la acción. 2022 marca una ocasión trascendental para el ciclismo femenino, y los aficionados de todo el mundo están muy emocionados de presenciar la primera edición del Tour de France femenino con Zwift", dijo Julien Goupil, Director de Medios y Asociaciones de A.S.O.

El papel de NTT como partner tecnológico oficial de Tour de France femenino con Zwift, significa que NTT ahora apoyará a A.S.O con cuatro de sus eventos femeninos, incluyendo París-Roubaix Femmes avec Zwift, Flèche Wallonne Femmes, y Liège-Bastogne-Liège Femmes. Para obtener más información sobre cómo NTT colabora con A.S.O, visite: https://services.global.ntt/tourdefrance

Siga @letourdata en twitter y busque las predicciones de la carrera de NTT usando #NTTPredictor.