Una estudiante de iEduex, en la élite de la secundaria en USA

Ha sido invitada a participar en un evento con proyección en el ámbito biosanitario para estudiantes sobresalientes de secundaria en USA representando a su high school y a todo el estado de Kansas en un evento académico de nivel nacional Los estudiantes que deciden realizar parte de sus estudios de bachillerato o secundaria en USA suelen estar motivados, ante todo, por vivir una experiencia nueva y estimulante mientras mejoran su dominio del inglés. Pero estos programas escolares en el extranjero pueden deparar sorpresas muy gratificantes y totalmente inesperadas.

Es el caso de Marta Gil Alarcón, que ha sido elegida para representar a su high school y a todo el estado de Kansas en un evento académico de nivel nacional: el Congress of Future Medical Leaders, organizado por la National Academy of Future Physicians and Medical Scientists.

Un premio al trabajo bien hecho

Procedente de Madrid, Marta es una de los muchos estudiantes que participan en los programas académicos de iEduex, en este caso en Estados Unidos. En estos momentos cursa el grado 11 (equivalente a 1º de bachillerato) en Lawrence, Kansas, una ciudad de unos 100.000 habitantes en el nordeste del Estado Girasol, a medio camino entre la capital (Topeka) y su principal ciudad, Kansas City.

La experiencia, que se desarrolla en el marco de los programas estadounidenses J1 y F1 para estudiantes extranjeros, implica una inmersión completa en la educación, la cultura y la vida estadounidenses a través de la realización de un curso académico completo en un centro educativo mientras el estudiante reside con una host family.

Marta ha sido seleccionada por sus profesores debido a sus excelentes calificaciones en sus estudios de secundaria en Estados Unidos, teniendo en cuenta su interés por cursar estudios superiores de Medicina o alguna otra carrera del área biomédica. Así, tiene una cita con su prometedor futuro.

Un congreso para estudiantes con proyección

Patrocinado por la Bottega University, el Congress of Future Medical Leaders es un honors program (un programa de estudios de excelencia) que tiene por objetivo orientar a estudiantes “high-achieving” (es decir, con importantes logros académicos) interesados en el ámbito biomédico, particularmente en las áreas de la medicina clínica y de la investigación médica de primer nivel mundial.

A través de conferencias impartidas por algunas de las personalidades punteras en este ámbito, incluidos varios premios Nobel, se trata de ofrecer a estos estudiantes información, actividades y testimonios de primera mano para que conozcan mejor este mundo y se vean motivados a continuar sus carreras en este sector tan relevante dentro y fuera del ámbito académico.

Al estar orientado a los estudiantes más destacados de la secundaria en USA, la participación en el congreso exige una GPA superior a 3.5 (¿qué es eso?) y la recomendación por parte de los profesores del centro educativo en el que realicen sus estudios. El congreso se realiza de forma totalmente virtual desde la irrupción de la pandemia de covid-19.

Una puerta que abre otras puertas

Quién iba a decir a Marta cuando decidió cursar bachillerato en USA que se encontraría con un reconocimiento (y, al mismo tiempo, una oportunidad) tan gratificante, sobre todo porque se debe a una propuesta de sus profesores y se basa en sus buenos resultados y su dedicación. Esos resultados son fruto de su esfuerzo como estudiante en un contexto que no es el habitual, lo que supone un desafío todavía mayor.

La noticia sorprende por ser poco habitual, y puede servir de inspiración para otros jóvenes que se plantean afrontar la experiencia de realizar parte de sus estudios de secundaria en USA. Algo que sin duda exige, para ellos y sus familias, un esfuerzo suplementario, pero cuyas recompensas van mucho más allá de esa mera “línea más en el currículum”.