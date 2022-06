SERSEO y el KitDigital ofrecen un plan de marketing digital 100% libre de gastos el primer año Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 14:26 h (CET) Aprovechando el Bono Digital, la red de agencias de marketing digital ofrece la digitalización del negocio con todos los gastos pagados durante un año a todas las pymes de entre 3 y 9 empleados que deseen solicitar el Kit Digital antes del 31 de Agosto Parecía que no iba a llegar nunca pero parece que ha llegado el momento. Desde que hace un año el Plan Kit Digital comenzase a tomar forma, han sido muchos los procesos que han tenido que llevarse a cabo hasta que por fin las pymes pueden solicitar y comenzar a recibir la ayuda del plan Kit Digital, el sistema de ayudas de la Unión Europea dentro de su plan de resiliencia, y gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige Nadia Calviño, y que está dotado con 3.067 millones de euros para comenzar la digitalización de su negocio.

Este segmento de empresas de 3 a 9 empleados y pequeños empresarios será el próximo en poder solicitar esta ayuda. Desde el 1 de julio por fin estará disponible y el estricto orden de solicitud será la única condición de entrega del bono digital.

Es cierto que durante estos meses las empresas interesadas han podido ir avanzando en este proceso preparando su documentación y pasando el test de autodiagnóstico con el objetivo de tenerlo todo listo para cuando por fin llegase este momento. Este paso es necesario y fundamental. Así como disponer de la firma digital para poder certificar de forma totalmente online los acuerdos con el agente digitalizador.

Expertos en pymes

Los consultores de marketing digital de SERSEO, la comunidad de agencias de marketing especializada en estrategias de digitalización y marketing para pymes, están acompañando en la realización de los diferentes trámites previos a todos sus clientes interesados en esta ayuda. También tienen una oficina de atención e información abierta para nuevos clientes que estén interesados en este año de servicios de marketing digital a coste cero.

SERSEO se ha especializado durante 25 años en crear estrategias de marketing digital a presupuestos que las pequeñas empresas de este país se podían permitir, sin reducir para ello las técnicas y calidad del servicio. Una especialización con la que han conseguido ofrecer la digitalización con todos los gastos pagados durante un año a todas las pymes de entre 3 y 9 empleados que deseen solicitar el Bono Digital.

De este modo las pymes que tienen como objetivo digitalizar su negocio, van a poder comenzar este proceso de manera gratuita ahora que las ayudas del Kit Digital para este grupo de empresas van a ser una realidad.

La agencia, certificada como Agente Digitalizador desde el mes de Enero, conoce a fondo los procedimientos necesarios para solicitar estas ayudas. Pero al esfuerzo y estudio que los profesionales de SERSEO han realizado para estar al día de todo lo referente al Kit Digital, se suma experiencia de más de 25 años trabajando con pymes y autónomos algo que sin duda coloca a la agencia como una de las mejores opciones para llevar a cabo la digitalización del área de marketing digital de las pequeñas y medianas empresas.

De hecho ya ha comenzado a trabajar en la digitalización de algunas pymes de mayor tamaño que se encontraban en su lista de clientes y que solicitaron su ayuda del Kit Digital cuando les correspondía. Empresas que ya están disfrutando de los beneficios de su proceso de digitalización 100% subvencionado y a las que muy pronto se unirán las pymes y autónomos que decidan solicitar su ayuda de la mano de SERSEO.

Las empresas que soliciten esta ayuda de la mano de la agencia pueden obtener entre 2.000 y 12.000 euros para destinarlos al marketing digital de su negocio.

La solicitud de ayuda del Kit Digital es un proceso sencillo y que puede realizarse de manera telemática, algo en lo que SERSEO son expertos ya que desde sus inicios, su sistema de trabajo se basa en ofrecer sus servicios de manera eficiente con el objetivo de ser más productivos y reducir costes en desplazamientos, reuniones interminables, e instalaciones.

"La digitalización de las pymes es nuestra razón de existir desde hace muchos años, 25 años concretamente, y por eso trabajamos cada día con pequeñas empresas. Pero los hábitos de consumo que nos ha dejado la pandemia han hecho que lo necesario pase también a ser urgente. ¿Qué mejor oportunidad para dar el salto a la digitalización que aprovechar esta gran oportunidad para ofrecer este proceso durante un año a coste cero?", dice Miguel A. Manrique Ordax,CMO de SERSEO.

La agencia ha dedicado todos sus años de trayectoria a ayudar a las pequeñas empresas, buscando la forma óptima de crear un servicio de marketing digital para pymes de cualquier sector adaptado a su presupuesto anual. “En el año 2003 vender campañas de Google Adwords a empresas era muy difícil, casi una cuestión de fé, o tener una página web era una inversión que significaba un sacrificio para la empresa si no generaba rentabilidades a medio plazo. Ahora todo ha cambiado y cualquier pequeña empresa se puede convertir en una mini multinacional usando la tecnología con eficiencia e inteligencia. Esa experiencia e inteligencia de negocio es lo que aportan los consultores SERSEO a un sacrificado gerente de una empresa. Dejándole tiempo para que se dedique en exclusiva a su negocio, sabiendo que el área digital está en buenas manos”, añade Manrique.

SERSEO ahora pone toda su experiencia y metodología al servicio del plan Kit Digital. Un programa llamado “tuconsultoraunclick” permite que cada cliente tenga a un consultor asignado, y a la distancia de un click. Conectados en todo momento a través de una plataforma de comunicación permanente con la empresa, convirtiéndose en su departamento de marketing digital con el objetivo de conseguir más clientes y más ventas.

Sin duda es el momento de que todas esas pymes de entre 9 y 3 empleados que estaban esperando la señal para comenzar la digitalización se pongan en marcha y aprovechen todo lo que una agencia con la experiencia de SERSEO puede ofrecerles. Los servicios estarán supervisados permanentemente a través del programa “tuconsultoraunclick” por uno de los consultores de marketing digital expertos en transformación digital de pymes.

