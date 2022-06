Carpintería Metálica Villanueva trae algunos consejos para protegerse de los mosquitos en casa Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 14:15 h (CET) Ye está aquí el calor y han llegado los molestos mosquitos que amargan a más de uno en las tardes y noches de verano. Si se siguen algunas recomendaciones y consejos para mantener a los mosquitos fuera de alcance se podrá disfrutar de magníficas noches de verano Tener un mosquito en casa durante el día, o peor aún, durante la noche, y que le deje el cuerpo agujereado como un colador es la pesadilla de cualquiera. Para dormir con las ventanas abiertas de par en par este verano, o tener la tranquilidad de abrir la puerta del jardín sin que entre un escuadrón de la muerte de mosquitos, Carpintería Metálica Villanueva, expertos en la fabricación de todo tipo de mosquiteras, ofrece algunos consejos para protegerse de los mosquitos en casa.

Consejos a seguir para protegerse de los mosquitos en casa



- Instalación de mosquiteras en puertas y ventanas

Es la mejor solución para que evitar la picadura de un mosquito (o más, si se tiene tendencia a atraerlos). Lo mejor es que ni se acerquen y que se mantengan fuera del hogar. Evitar que entren en pleno verano y a la vez, tener las ventanas abiertas durante la noche para que pase el aire fresquito, se puede conseguir instalando unas mosquiteras en puertas y ventanas, siendo este el sistema más efectivo. Se tendrá que tener en cuenta que la medida de los poros no sea muy grande, si no se colarán entre ellos. Carpintería Villanueva ofrece además un truco: mojarlas con insecticidas como la permetrina para aumentar la protección.

- Utilizar remedios naturales tradicionales

Como es sabido, la tradición que llega hasta hoy en día acostumbra a ser sabia. Antes de la existencia de las mosquiteras ya había productos naturales con propiedades y efectos repelentes, como por ejemplo un vaso de vinagre, o el uso de plantas aromáticas como el romero, el geranio mosquitero, la citronela, los eucaliptos, el tomillo y la albahaca.

Se pueden poner por la noche en las ventanas o, si se quiere disfrutar de una cena en la terraza o el jardín, se pueden poner en el centro de la mesa, aunque sí que es cierto que su protección puede no tener la total eficacia esperada. Los productos más novedosos como las velas con aceites y esencias repelentes o espirales basadas en los principios de las plantas, se queman produciendo humo que realmente puede ser más eficaz.

- Vaporizadores de repelente de enchufe

Siguiendo con la misma línea que las velas aromáticas o las plantas, los vaporizadores de repelente funcionan creando un ambiente con olores que molestan a los mosquitos. Estos vaporizadores son depósitos de líquido que, al calentarse gracias a la corriente eléctrica, emanan vapor inapreciable para las personas, pero muy molesto para los mosquitos, consiguiendo alejarlos. Como se podrá comprobar, es un método bastante efectivo, pero se debe acordar de desenchufarlo por la mañana, si no continuará funcionando y se malgastará.

- Mantener el jardín siempre en buen estado para eliminar posibles focos

Con la terraza, jardín o balcón con plantas, hay que prestar atención. Es muy importante mantenerlo siempre en perfecto estado, pues si no se quiere tener mosquitos, se debe evitar crearles un paraíso donde vivir, como las aguas estancadas y encharcadas, que son el hábitat ideal para que se reproduzcan, puesto que los mosquitos necesitan agua para ello.

Como se puede ver, estos son algunos de los consejos que se deberían seguir para disfrutar de un verano sin picaduras y con tranquilidad en casa. Por supuesto, es muy difícil mantenerlos a raya, pero con cuidado se pueden mantener alejados de casa. Carpintería Metálica Villanueva aconseja no descuidarse e instalar cuanto antes en casa mosquiteras, para notar de inmediato lo cómodas y prácticas que son.

