Tjekvik, la startup que arrasa con su sistema de digitalización de Recepción de Taller en Concesionarios

La empresa tecnológica Tjekvik ha desarrollado una solución para digitalizar la recogida y la entrega de vehículos en Recepción de Taller Después de haber conquistado el mercado del norte y este de Europa y el británico, Tjekvik irrumpe con fuerza en España para ayudar a marcas y usuarios a que el proceso de recepción y entrega del vehículo sea mucho más rápido, seguro y eficiente. ‘Tjekvik Iberia’ busca que los concesionarios puedan ofertar un servicio de recepción y entrega de vehículo de manera digitalizada para sus clientes. De esta forma, el usuario, puede realizar el checkin de su vehículo desde casa, antes incluso de ir al concesionario. Ahorrándose esperas y colas innecesarias.

En palabras de su Market Manager en España, Ana Loureda: ‘Este producto supone una optimización de los tiempos, tanto para el cliente, como para los asesores de servicio, que no tendrán que perder el tiempo con esperas y trabajos administrativos, y podrán enfocarse en tareas mucho más importantes. Se trata sobre todo de dar opciones al cliente. Tjekvik permite que cliente y asesor no tengan que coincidir en el tiempo, ganando eficiencia y sin perder un ápice de información. El concesionario que no quiera quedarse atrás debe ofrecer este tipo de soluciones, muchos clientes ya son digitales y no están dispuestos a perder su tiempo en haciendo colas o rellenando papeles con un asesor’.

La propia Loureda explica que: ‘El proceso es muy sencillo, el cliente realiza el check-in desde su casa y, tranquilamente, contesta a las preguntas para realizar la entrega de su coche. Al llegar al concesionario, en el totem digital, indica dónde ha aparcado su coche, firma y deja las llaves en un cajetín donde quedan perfectamente custodiadas. El asesor de servicio las recogerá cuando vaya a realizar la reparación o el mantenimiento del vehículo e informará al cliente del estado de la reparación. Si no quiere comenzar el proceso desde su casa, puede iniciarlo directamente en el totem de digital’.

‘Tjekvik’ se presenta además como un producto que ayuda a que el trabajo de los asesores de servicio de los concesionarios sea más eficiente, eliminando carga administrativa, para que pueda centrarse en hacer un buen seguimiento de la reparación, en dar una buena experiencia de cliente y en realizar seguimiento de trabajos diferidos, que normalmente se dejan de lado.

Cuando la reparación está finalizada, al cliente se le avisa con un sms o un e-mail de que su vehículo está listo para pasar a recogerlo cuando él quiera, incluso fuera del horario de taller. E introduciendo su código en el totem del concesionario podrá coger las llaves y retirar su vehículo.

‘Tjekvik Iberia’ ya cuenta con puntos de recepción digital por toda la península y alianzas estratégicas con grandes grupos de concesionarios y marcas como BMW, Mercedes o Volvo, y con previsiones de aumentar notablemente de aquí a final de año.