Ortodoncia invisible con Invisalign® en la Clínica Dental Ahoa

martes, 28 de junio de 2022, 13:02 h (CET)

La correcta alineación de los dientes es una de las características más destacadas de una sonrisa bonita y sana. Sin embargo, ya sea por causas genéticas, hábitos parafuncionales, problemas producidos durante el crecimiento o ciertas lesiones o enfermedades, los dientes se desvían de su posición correcta. Como consecuencia, se apiñan, desalinean o se crean espacios entre ellos.

Durante años, los investigadores dentro del campo de la ortodoncia han buscado fórmulas que hagan más llevadera y fácil la alineación dental. Resultado de ello es la ortodoncia invisible con Invisalign®, una técnica innovadora y vanguardista que ha tenido gran receptividad por su factor estético.

En la Clínica Dental Ahoa apuestan por este método, aportando a sus pacientes una mayor comodidad y discreción a la hora de corregir la posición de sus dientes. Esta clínica dental atendida por especialistas representa una excelente opción para quienes requieren un tratamiento de ortodoncia en Barcelona.

¿Ortodoncia convencional o Invisalign®? La ortodoncia con Invisalign® es un tratamiento usado para corregir la malposición de los dientes por medio de alineadores transparentes y extraíbles. Esta técnica permite resolver una amplia gama de problemas dentales, como sobremordidas, dientes apiñados, mordidas cruzadas y dientes separados.

Una de las principales ventajas que presenta es que, a diferencia de la ortodoncia tradicional, el aparato no tiene ningún componente metálico. Gracias a esto, es prácticamente invisible, representando una alternativa perfecta para adultos y adolescentes que buscan tener dientes rectos sin afectar su estética.

Debido a que son extraíbles, los alineadores Invisalign® no limitan el tipo de comida o bebida a consumir. Además de ello, también permiten realizar una mejor higiene bucodental después de la comida, algo que resulta esencial. En el caso de los brackets, es más complicado eliminar los restos de comida que puedan quedar.

Otra ventaja que presenta el Invisalign® con respecto a los aparatos tradicionales es que no provocan heridas leves o llagas, representando así una manera cómoda e indolora de corregir la posición dental.

Ahoa, un centro dental ubicado en Barcelona Ubicada en el centro de Barcelona, la clínica dental Ahoa cuenta con 18 años en funcionamiento y más de 2.900 pacientes satisfechos con sus tratamientos. Cuentan con una lista de profesionales en diferentes áreas de odontología, además de un grupo de profesores e investigadores universitarios. Esto les permite llevar a cabo los tratamientos dentales más avanzados y completos con rigor científico y predicción a largo plazo.

Quienes buscan aplicarse un tratamiento de ortodoncia en Barcelona con Invisalign®, tienen la posibilidad de acudir a este centro dental. Por medio de su página web, los futuros pacientes pueden llenar el formulario y solicitar su primera cita. Durante esta, realizan un estudio completo para diagnosticar y fijar un plan de tratamiento adecuado. A partir de allí, el paciente tendrá sus primeros alineadores, los cuales serán modificados aproximadamente cada dos semanas.

El paciente puede retirar el aparato para comer o en cualquier momento que lo requiera, pero para que el tratamiento sea efectivo, es recomendado su uso por al menos 22 horas diarias. De la constancia va a depender la duración del tratamiento global.



