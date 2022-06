Cognizant, líder en servicios de experiencia digital interactiva Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 13:06 h (CET) La consultora consolida el posicionamiento de Cognizant dentro del cuadrante de Líderes por cuarto año consecutivo. El informe destaca a Cognizant entre 16 proveedores por su fuerte ecosistema de alianzas, soluciones y aceleradores Cognizant (Nasdaq: CTSH), proveedor líder de tecnologías de la información, consultoría y servicios de procesos empresariales, anuncia que, por cuarto año consecutivo, se posiciona como líder en Servicios de Experiencia Interactiva Digital (IX) en la PEAK Matrix® de Everest Group correspondiente a 2022. La consultora consolida el posicionamiento de Cognizant en base a su experiencia en IX digital basada en un fuerte ecosistema de alianzas, soluciones y aceleradores.

“La renovación de este reconocimiento por parte de Everest Group certifica aún más nuestras fortalezas, capacidades, experiencia y compromiso para ayudar a las marcas a ofrecer experiencias valiosas y diferenciales que impulsen sus resultados de negocio", comenta Javier Barroso, Digital Experience & Engineering Head for South Europe.

Históricamente, las empresas mostraban sus promesas de marca a través de mensajes, anuncios y campañas de marketing, pero hoy ese método de entrega no es suficiente. A medida que la economía de la experiencia crece y toma forma, las empresas necesitan comunicar su misión a través de las experiencias digitales e interactivas que tienen con los consumidores y otras organizaciones.

"Las experiencias de los clientes son vitales para transmitir el mensaje y la promesa de una marca. Al aprovechar los datos de los clientes y el contexto del mercado, Cognizant está ayudando a las organizaciones a entender qué impulsa el comportamiento humano, lo que les permite comprometerse de manera más dinámica y eficaz con sus empleados y clientes”, explica Barroso.

Everest Group destaca el sólido ecosistema de alianzas de Cognizant con Adobe, Salesforce, SAP y Oracle, que incluye una estrategia conjunta de comercialización, así como su evolución hacia ofertas verticales gracias a una estructura basada en el POD y su fuerte narrativa en torno al futuro de la experiencia con la sostenibilidad, la responsabilidad, la transparencia y la evolución de los usuarios como ejes. Asimismo, subraya el reconocimiento por parte del cliente de la capacidad de gestión de cuentas de Cognizant, su agilidad en la resolución de problemas y su capacidad para gestionar la comunicación a todos los niveles.

El PEAK Matrix® de proveedores de servicios digitales de experiencia interactiva de Everest Group evalúa a 16 empresas globales en tres apartados: adopción del mercado, combinación de carteras y valor entregado.

