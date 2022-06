Estrategias de aprendizaje: Novakid combina la repetición con el TPR y réplicas de conversaciones reales Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 13:10 h (CET) Con más de 1.5 mil millones de hablantes, el inglés se ha convertido en el idioma que lidera la creación de contenidos. Con el fin de consolidar el idioma del presente y del futuro en los niños, Novakid toma las ocho leyes del aprendizaje de John Wooden, y explota especialmente la de la repetición. El sistema educativo de la plataforma digital promueve el aprendizaje inmersivo con el fin de preparar a los más pequeños para las profesiones del futuro El pasado 23 de abril, como cada año, se celebró el Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas. En la actualidad, el inglés cuenta con más de 1.5 mil millones de hablantes y se considera lengua oficial en 59 estados, consolidándose como el idioma global de comunicación por excelencia. Además, Internet, la herramienta tecnológica más poderosa jamás creada, y el sinfín de plataformas y dispositivos que han surgido a raíz del mismo, ha contribuido al crecimiento exponencial de la difusión del inglés.

‘Content is king’, ya lo dijo Bill Gates, y a medida que el idioma anglosajón ha logrado liderar la creación de contenidos en las plataformas online se ha convertido en una barrera de entrada para todo aquel que desea acceder a la información que se almacena en ella, ciñéndose a la máxima del magnate norteamericano. Por esta razón, la necesidad de acceder a un canal de comunicación global ha generado un frenesí por el conocimiento y dominio de la lengua inglesa, pero, por raro que parezca, los más de 12 millones de profesores nativos que hay en la actualidad no son suficientes para satisfacer la demanda de lecciones de inglés.

Asimismo, las evidencias sobre la falta de confianza que padecen los estudiantes en su uso del inglés, respaldadas por investigaciones que demuestran que éstos son conocedores de más vocabulario del que son capaces de usar cuando se expresan de forma autónoma, han acrecentado la creencia de que el inglés se enseña mal. Se han buscado alternativas al uso de la repetición en la enseñanza, pues mucha gente piensa que dificulta el aprendizaje, pero nada más lejos de la realidad.

Tal y como Dídac Arnau, experto en educación y asesor de Novakid, explica “cuando aprendemos un segundo idioma creamos nuevas vías neuronales en nuestro cerebro para procesar y almacenar la información. Estas vías se debilitan si no se refuerzan las ideas que vamos aprendiendo, y la repetición es la estrategia más eficaz para fortalecerlas; no en vano se considera que la práctica hace al maestro.”

Novakid, escuela de inglés online para niños de 4 a 15 años y recientemente galardonada en los 2022 EdTech Breakthrough Awards, usa el “recuerdo frecuente” como parte de su sistema educativo TPR. En sus clases, y adaptado al nivel del estudiante, se desarrolla un planteamiento estratégico de aprendizaje basado en actividades de repetición que revisan el conocimiento previo mientras se introducen nuevos conceptos. Estas se realizan de maneras muy distintas, todas ellas de forma lúdica e interactiva, contando historias, cantando canciones, en las actividades gamificadas, e interactuando o manteniendo conversaciones con el profesor.

“Las estrategias de aprendizaje que hacen especial hincapié en la práctica son más eficaces para el estudiante” explica Arnau, pues le ayudan a desenvolverse mejor en situaciones en las que no se ha encontrado con anterioridad y que podrían resultar abrumadoras de no ser por el bagaje adquirido a través de la repetición. Los alumnos experimentan una mayor retención del vocabulario, a la par que ven cómo se reduce la brecha entre el que tan solo conocen y el que son capaces de utilizar.

