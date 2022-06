Campus-auto, la plataforma con el plan de estudios integral de los ciclos formativos y cursos de especialización, vinculados a la automoción y al mantenimiento y reparación de vehículos Emprendedores de Hoy

La labor de los docentes de formación profesional es tan compleja como admirable. Conlleva mucha responsabilidad formar a las nuevas generaciones para que puedan incorporarse al mercado laboral con las máximas garantías de éxito. Los docentes no solo deben mantenerse al día de las tendencias y nuevas tecnologías de su sector, y preparar concienzudamente sus clases y las actividades que sus alumnos deberán realizar, también deben motivarles para que sigan adelante.

En el sector de la automoción resulta incluso más complejo, ya que cada año salen al mercado nuevos vehículos que incorporan nuevas tecnologías, cada vez más intrincadas. El progreso es incesante y tan rápido que a menudo resulta complicado mantenerse al día. Incluso surgen nuevos cursos de especialización como el de Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos (Real Decreto 281/2021).

En estas circunstancias, es vital que los docentes de la formación profesional de la familia Transporte y Mantenimiento de Vehículos, vinculados a la automoción, cuenten con las herramientas necesarias y soluciones de aprendizaje efectivas para llevar a cabo su labor con las máximas garantías. Es lo que ofrece Campus-Auto.

Los ciclos formativos de Transporte y Mantenimiento de vehículos, vinculados a la automoción, disponibles en un solo lugar Campus-Auto es el campus con el plan de estudios integral, en formato e-learning, de los ciclos vinculados a la automoción, de la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos: el curso de especialización Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, el CFGM Electromecánica de vehículos, y el CFGS Automoción.

Campus-auto dispone de 84 cursos e-learning (14 módulos) completos que se adaptan a los contenidos fijados en los currículos de dichos ciclos, con animaciones, vídeos, actividades interactivas, English activities, gráficos e infografías, cuestionarios y test, etc. para facilitar al máximo la labor de los docentes y acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje.

La formación profesional para técnicos en ciclos formativos de la familia Transporte y Mantenimiento de vehículos, para el sector de la automoción España está sumida en una pirámide educativa invertida en la que se sitúan, en la parte alta, una infinidad de estudiantes universitarios, y en la parte baja y más estrecha, los alumnos de la Formación Profesional. Sin embargo, mirando la realidad laboral y el sector de la automoción, se puede ver que hay más demanda de perfiles formados en Transporte y Mantenimiento de vehículos, que de perfiles universitarios.

Campus-Auto, con los planes formativos del curso Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, del CFGM Electromecánica de vehículos, y del CFGS Automoción, con más de 400 vídeos, multitud de animaciones, actividades interactivas, test y cuestionarios, etc., pretende ofrecer una solución de aprendizaje innovadora para que la labor docente del profesor sea más fácil, el alumno mantenga su interés y motivación por el aprendizaje, y finalmente, para atraer a más alumnos a los ciclos formativos de la familia Transporte y Mantenimiento de vehículos.

Además, la plataforma e-learning Campus-Auto cuenta con las garantías de calidad y profesionalidad de Grup Eina, un referente en el sector y el aliado tecnológico del profesional del taller desde 2004.



