La línea ‘For Fan Pets’ de Cerdá impulsa el concepto de productos licenciados para mascotas como oportunidad de negocio

martes, 28 de junio de 2022, 09:40 h (CET)

Con la participación de la marca en la edición 2022 de la Feria de Interzoo, se evidencia cómo el concepto de productos licenciados para mascotas y el “fenómeno fan” son una oportunidad de negocio.

La línea “For Fan Pets” de Grupo Cerdá, compañía especializada en la producción y distribución de productos licenciados, extiende el llamado “fenómeno fan” hasta las mascotas de la casa. Al igual que muchos padres visten a sus hijos con ropa de sus personajes favoritos de Disney, Star Wars y DC, cada vez es más habitual que muchos propietarios de perros y gatos se decanten por vestirlos y comprar accesorios con estos mismos personajes, como verdaderos fans.

¿Qué factores explican esta tendencia? Esta tendencia viene creciendo en los últimos años en concordancia con algunas estadísticas. En primer lugar, el número de hogares con mascotas en Europa ha aumentado en casi 20 millones en los últimos ocho años, aproximándose actualmente a los 90 millones. Por otro lado, según un estudio realizado por la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC), el número de mascotas triplicaba al de niños en los hogares españoles en 2019.

La reciente edición de la Feria Interzoo en Núremberg, exposición líder de la industria internacional de productos para mascotas, dejó entrever cómo dicha industria mueve más de 1.200 millones de euros y es el quinto mercado europeo.

La participación de la línea “For Fan Pets” en la feria presentó las últimas novedades en comederos, correas, arneses, juguetes, camas y ropa para perros y gatos, llevando el concepto de los productos de licencias a este sector, en el cual el consumidor busca lo mejor para el miembro de cuatro patas de la familia.

Al respecto, Josué Santana, director de la línea “For Fan Pets” del Grupo Cerdá, comenta: “En el mercado de productos para mascotas existía un nicho que no se estaba cubriendo con productos de licencias, de ahí que hayamos visto la oportunidad de crear una línea especializada. Con nuestra participación en la Feria de Interzoo, buscamos dar a conocer este concepto innovador que supone para el mundo de las mascotas y el valor añadido que aporta el producto de licencia, porque hasta la fecha nadie ha trabajado las licencias como se está haciendo en For Fan Pets”.

Acerca de “For Fan Pets” “For Fan Pets” es una línea alegre, divertida, pero a la vez elegante, sin dejar de lado la esencia geek, presente en más de 20 países en toda Europa y Latam. Gestiona un catálogo de productos de más de 400 referencias en diferentes categorías: paseo, descanso, comederos, juguetes y moda.

Disney, Star Wars, DC y AC/DC son algunas de las marcas licenciadas con las cuales los propietarios de mascotas pueden vestir a sus gatos y perros, con productos que poseen además dos características muy buscadas: resistencia y comodidad.

“La aceptación de nuestros productos en el canal especializado está siendo muy buena. Actualmente, trabajamos con los retailers españoles más importantes del sector y estamos muy focalizados en el crecimiento internacional”, agrega Santana.

El concepto de productos licenciados para mascotas representa una oportunidad de negocio que está en auge y la colección “For Fan Pets” está diseñada para dar respuesta al fenómeno fan con productos de calidad, que ponen de manifiesto el lazo familiar entre dueños y mascotas.



