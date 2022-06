Grupo CESTEL suministra a las Fuerzas Armadas la nueva versión de su herramienta de encuestas: QUESTION 2.0 Comunicae

martes, 28 de junio de 2022, 09:54 h (CET) La empresa LN Deter, perteneciente al Grupo CESTEL, lanza una evolución de su software de encuestación QUESTION, tras la buena aceptación de su primera versión por las empresas de sondeos de opinión, Recursos Humanos y el Centro de Sociología del Ejército de Tierra El producto

Inicialmente QUESTION nació como plataforma dirigida principalmente a la comunidad de psicólogos para que pudieran crear sus propios tests de evaluación psicotécnica y explotar los resultados estadísticos de sus pases. La elección de ese nicho de mercado estaba motivada por el expertise de LN Deter como proveedora histórica de soluciones y productos para centros de reconocimiento médico y de selección de personal para empresas de RRHH.

QUESTION y las Fuerzas Armadas

En 2018 la potencia y versatilidad del producto QUESTION lo convirtió en candidato aventajado para aplicarlo como plataforma de generación interna de encuestas del Ejército de Tierra. En 2021 se presentó la plataforma al resto de las Fuerzas Armadas con una gran aceptación y, como resultado de ello, en 2022 se suministró al Ministerio de Defensa la nueva versión 2.0 que cubre plenamente sus necesidades así como las de cualquier empresa de demoscopia y/o selección de personal.

¿Cómo funciona el nuevo QUESTION 2.0?

Es una plataforma que cuenta con una interfaz de usuario mucho más potente e intuitiva. Incluye una barra de herramientas con preguntas predefinidas en formato Text Box que se pueden ir arrastrando a la zona de trabajo consistente en una plantilla común y a las que se pueden asignar valores sobre cada una de las respuestas. La barra de herramientas de creación de encuestas contiene 16 elementos predefinidos en base a la experiencia de usuario atesorada, lo que facilita enormemente el trabajo al cliente. La nueva versión QUESTION 2.0 se diferencia de la versión anterior en que incluye un Look & Feel totalmente renovado y muy atractivo. Tiene más herramientas de trabajo y ha evolucionado enormemente a nivel de Lógica.

La sección de Sender cuenta ahora con potentes funcionalidades y con un nuevo dashboard que permite el seguimiento en tiempo real de los envíos y los principales KPIs de forma muy gráfica e interactiva.

¿Otros mercados?

Cualquier empresa o institución puede ser cliente de QUESTION 2.0 ya sea en su versión SaaS en la nube o en su versión on- premise. La principal ventaja de QUESTION frente a las herramientas que existen en el mercado, muchas de ellas gratuitas y casi todas en la nube, es que permite un tratamiento de los cuestionarios más personalizado y profesional pudiendo adaptarse a las necesidades concretas de cada cliente.

El usuario tipo de esta plataforma son los departamentos de Recursos Humanos, e-learning y cualquier otro que necesite evaluar a sus proveedores, empleados, colaboradores internos y externos o simplemente que desee un feedback 360º de sus productos o servicios mediante encuestas de satisfacción.

Más información en https://www.lndeter.es/question/

